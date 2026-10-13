El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja sus proyecciones económicas para la Argentina y estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá un 2,1% durante 2026, por debajo del 3,5% que había previsto en abril y julio. La actualización también contempla una expansión menor para 2027 y una inflación superior a la calculada anteriormente.

Los datos fueron difundidos este lunes 12 de octubre por Noticias Argentinas, a partir de la actualización del informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), elaborado por el organismo internacional en el marco de sus reuniones con el Banco Mundial.

Menor crecimiento para 2026 y 2027

La nueva estimación para este año representa una reducción de 1,4 puntos porcentuales respecto de los pronósticos anteriores.

Para 2027, el FMI proyecta un crecimiento del 3,5%, medio punto porcentual menos que el 4% estimado en abril y julio de 2026. La cifra también queda por debajo del 4,5% que el organismo había anticipado durante 2025.

Estas modificaciones reflejan un escenario de expansión económica más moderada que el previsto inicialmente. Sin embargo, el informe citado no permite establecer por sí solo qué factores explican la totalidad de las correcciones.

La inflación también fue revisada al alza

Otro de los puntos del informe está relacionado con la evolución de los precios.

Según las cifras publicadas, el FMI espera que la inflación argentina alcance el 32,5% al finalizar 2026. La estimación supera en 2,1 puntos porcentuales el 30,4% proyectado en abril.

De cumplirse ese pronóstico, la variación anual de precios sería inferior al 41,9% correspondiente a 2025, según la serie utilizada por el organismo.

Para 2027, la inflación prevista es del 21,2%, frente al 15,7% calculado anteriormente. Aunque el escenario contempla una desaceleración respecto de 2026, el ritmo de reducción de los precios sería más lento que el anticipado.

Qué anticipa el FMI sobre el empleo

Las previsiones también incluyen cambios en el mercado laboral.

El organismo estima que el desempleo llegará al 7,6% durante 2026, ligeramente por encima del 7,4% registrado en 2025. Para el próximo año anticipa una reducción hasta el 7,1%.

En cuanto al sector externo, la información difundida señala que la cuenta corriente pasaría de un déficit equivalente al 1,1% del PBI en 2025 a un superávit del 0,6% tanto en 2026 como en 2027.

El acuerdo con el Fondo y los próximos desafíos

Las nuevas proyecciones se conocen mientras continúa vigente el acuerdo de facilidades extendidas firmado por la Argentina en abril de 2025, que contempla desembolsos por USD 20.000 millones y compromisos relacionados con las cuentas públicas y la acumulación de reservas.

De acuerdo con la información de Noticias Argentinas, la deuda del país con el organismo asciende a aproximadamente USD 56.700 millones, cifra que requiere cotejo con los registros actualizados del FMI.

En este contexto, las próximas evaluaciones del programa permitirán conocer la posición del organismo sobre el cumplimiento de las metas acordadas y la evolución de la economía argentina.