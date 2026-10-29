Una discusión entre legisladores oficialistas y opositores terminó en golpes de puño, patadas y empujones dentro del Parlamento de Armenia y obligó a interrumpir momentáneamente la sesión. Durante el enfrentamiento, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Vahagn Aleksanyan, arrojó una silla. El personal de seguridad parlamentaria intervino para separar a los involucrados.

Según reportes de la prensa armenia, los diputados Harutyun Mnatsakanyan y Andranik Gevorgyan resultaron heridos. Uno de ellos sufrió una hemorragia nasal que requirió atención médica, aunque la información disponible no precisa cuál. Esos reportes señalaron que los incidentes se extendieron durante aproximadamente diez minutos.

El conflicto comenzó durante el tratamiento de denuncias de presuntas irregularidades vinculadas al Gobierno del primer ministro Nikol Pashinyan. Legisladores opositores cuestionaron su gestión y acusaron a integrantes del partido gobernante de participar en manejos irregulares. Esas acusaciones formaron parte del intercambio político que precedió a la pelea; el material disponible no aporta elementos para darlas por probadas.

El diputado oficialista Taron Chakhoyan, del partido Contrato Civil, respondió con señalamientos contra figuras cercanas al expresidente Robert Kocharyan, uno de los principales referentes de la oposición armenia. En particular, apuntó contra Mesrop Manukyan, integrante del bloque Armenia, a quien vinculó con el fallecido exgeneral y exdiputado Manvel Grigoryan.

Grigoryan había sido detenido en 2018, después de que se encontraran en sus propiedades suministros y donaciones destinados a soldados armenios. Ese antecedente fue utilizado en el cruce de acusaciones, pero la información aportada no permite establecer el alcance del vínculo que Chakhoyan atribuyó a Manukyan.

Tras los intercambios verbales, varios legisladores abandonaron sus bancas y avanzaron hacia el centro del recinto. Los empujones dieron paso a los golpes, en medio de gritos e insultos entre representantes de ambos sectores, hasta que intervino la seguridad parlamentaria.