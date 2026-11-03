Comenzó en Melincué el juicio contra un pastor de Firmat por abuso sexual

Este martes 3 de noviembre comenzó en los Tribunales de Melincué el juicio oral y público contra un pastor evangélico de Firmat, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado. El proceso judicial busca determinar su responsabilidad en un hecho que habría ocurrido en marzo de 2013 y que fue denunciado por una mujer durante 2024.

El imputado es un hombre de poco más de 60 años, domiciliado en Firmat, que llega a esta instancia acusado de haber aprovechado su posición como referente religioso y una relación de confianza con la denunciante.

La Fiscalía solicita una pena de 16 años de prisión efectiva, aunque la responsabilidad penal del acusado deberá ser determinada por el tribunal a partir de las pruebas y los testimonios presentados durante el debate.

La acusación y el presunto abuso

La investigación se centra en un episodio que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habría ocurrido en marzo de 2013, cuando la denunciante era mayor de edad.

Según la acusación, el pastor habría utilizado su condición de guía espiritual para establecer una relación de confianza con la mujer. En ese contexto, presuntamente le ofreció una infusión y, después de consumirla, ella habría comenzado a experimentar mareos.

La Fiscalía sostiene que el acusado habría aprovechado esa situación para someterla sexualmente.

Estos hechos forman parte de la imputación y deberán ser examinados durante el juicio. Hasta el momento, no se informó públicamente una resolución judicial que establezca la responsabilidad penal del acusado.

La Fiscalía solicita 16 años de prisión

El debate oral cuenta con la intervención de la fiscal Vanina Servidio Pozzi, titular de la Unidad Fiscal de Firmat, quien representa la acusación del Ministerio Público de la Acusación.

Durante 2025, mientras la funcionaria se encontraba de licencia, el fiscal Julián Cochero estuvo a cargo de formalizar la acusación y solicitar una condena de 16 años de prisión efectiva.

La calificación penal atribuida al imputado es abuso sexual con acceso carnal agravado.

La solicitud de pena constituye la pretensión del Ministerio Público de la Acusación y no implica que exista una condena.

Una denuncia presentada once años después

Uno de los aspectos relevantes del expediente es el tiempo transcurrido entre el presunto hecho y la presentación de la denuncia.

El episodio investigado se ubica en marzo de 2013, mientras que la denuncia fue realizada en 2024, aproximadamente once años después.

Esta diferencia temporal forma parte de los antecedentes del caso, aunque la información disponible no precisa las circunstancias que llevaron a la mujer a denunciar en ese momento.

Tampoco se difundieron detalles sobre los testimonios, las pericias o los elementos probatorios que serán incorporados durante las audiencias.

El tribunal deberá resolver la responsabilidad del acusado

Con el inicio del juicio oral, la causa ingresó en la etapa en la que las partes podrán presentar sus argumentos y producir las pruebas admitidas para el debate.

La información difundida hasta el momento no incluye la postura de la defensa ni el descargo del imputado.

El tribunal deberá evaluar los elementos reunidos durante el proceso antes de resolver si corresponde una condena o una absolución.

Por el momento, no se informó la fecha prevista para la sentencia. El acusado mantiene su presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial que determine su responsabilidad.