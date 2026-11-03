NBA: Doncic lideró a los Lakers, Philadelphia ganó y Memphis perdió su invicto

La NBA disputó este lunes 2 de noviembre una jornada de 15 partidos, con las 30 franquicias en acción. Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers y New Orleans Pelicans protagonizaron algunos de los principales resultados, en una fecha que también dejó victorias de Houston Rockets, Oklahoma City Thunder y Golden State Warriors.

La actividad se interrumpe este martes debido a las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, una decisión vinculada con la promoción de la participación electoral.

Luka Doncic volvió a superar los 40 puntos

Los Angeles Lakers derrotaron a Miami Heat por 138-117, con otra actuación de Luka Doncic como principal figura.

El base esloveno terminó con 42 puntos, 13 asistencias y 7 rebotes. Convirtió 14 de sus 24 lanzamientos de campo y sumó seis triples.

De esta manera, encadenó su segundo partido consecutivo con al menos 40 puntos, después de haber anotado 45 frente a Toronto Raptors.

Austin Reaves acompañó con 27 puntos y Walker Kessler registró 15 tantos y 15 rebotes. Los Lakers finalizaron el encuentro con un 57,3% de efectividad en tiros de campo y 19 triples convertidos.

Miami, por su parte, sufrió una nueva derrota y no pudo sostener la racha de dos victorias que acumulaba.

Philadelphia venció a Chicago y continúa entre los mejores del Este

Philadelphia 76ers superó a Chicago Bulls por 126-107 y alcanzó un registro de siete victorias en ocho presentaciones.

Tyrese Maxey encabezó la ofensiva con 26 puntos y 11 asistencias, mientras que Jaylen Brown aportó 25 tantos y 11 rebotes.

LeBron James terminó con 15 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias en otra victoria de Philadelphia, que consiguió su cuarto triunfo consecutivo.

El partido también dejó una situación particular: durante una acción, James terminó chocando con un espectador ubicado detrás del aro y derramó parte de su vino. Luego probó un sorbo de la bebida, en una escena que generó repercusión.

Memphis perdió su invicto en tiempo suplementario

Memphis Grizzlies llegó a la jornada con seis victorias consecutivas, pero no pudo extender su comienzo perfecto.

New Orleans Pelicans se impuso por 135-134 en tiempo suplementario, en uno de los encuentros más ajustados de la fecha.

Ty Jerome anotó 40 puntos para Memphis, aunque su producción no alcanzó para evitar la derrota.

En New Orleans, Zion Williamson y Karlo Matkovic finalizaron con 25 puntos cada uno.

Houston lidera el Oeste y Oklahoma City ganó con Shai Gilgeous-Alexander

Houston Rockets derrotó a Boston Celtics por 109-93 y alcanzó un registro de siete victorias y una derrota, que lo ubicó al frente de la Conferencia Oeste de acuerdo con la información de la jornada.

Alperen Sengun fue el principal protagonista con 26 puntos, 10 asistencias y 7 rebotes.

Por otro lado, Oklahoma City Thunder venció a Cleveland Cavaliers por 117-112, impulsado por los 43 puntos y 8 asistencias de Shai Gilgeous-Alexander.

El Thunder consiguió el resultado pese a las ausencias de varios jugadores de su plantel, entre ellos Chet Holmgren.

Golden State ganó con Curry y San Antonio extendió su racha

Stephen Curry convirtió 34 puntos, repartió 7 asistencias y capturó 6 rebotes en la victoria de Golden State Warriors por 116-113 frente a Phoenix Suns.

El encuentro también registró la expulsión de Draymond Green y tres faltas técnicas.

San Antonio Spurs, en tanto, derrotó a Utah Jazz por 119-97 y alcanzó su quinta victoria consecutiva.

Dylan Harper aportó 17 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias, mientras que Victor Wembanyama terminó con 12 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias y 3 bloqueos.

Todos los resultados de la NBA del lunes 2 de noviembre Partido Resultado Lakers – Heat 138-117 76ers – Bulls 126-107 Grizzlies – Pelicans 134-135 Rockets – Celtics 109-93 Cavaliers – Thunder 112-117 Spurs – Jazz 119-97 Knicks – Nets 103-90 Nuggets – Trail Blazers 110-118 Magic – Wizards 94-103 Hornets – Pistons 91-124 Warriors – Suns 116-113 Kings – Mavericks 115-100 Timberwolves – Bucks 112-100 Raptors – Clippers 125-118 Pacers – Hawks 104-108 Resultados consignados en el material de origen, pendientes de contraste con los registros oficiales de la NBA.

Una jornada que modificó el panorama de ambas conferencias

Con los resultados del lunes, Philadelphia consolidó su buen comienzo en el Este, mientras que Houston se mantuvo entre los principales protagonistas del Oeste.

Memphis dejó de ser el único equipo invicto de la temporada y los Lakers continuaron sumando victorias con Luka Doncic como principal referencia ofensiva.

La competencia retomará su actividad después de la pausa electoral en Estados Unidos, con nuevos encuentros que permitirán seguir evaluando el rendimiento de los equipos en el inicio de la temporada regular.