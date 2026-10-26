El oficialismo de Santa Fe buscará dar media sanción este jueves en la Cámara de Diputados al paquete de reformas de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. La intención de avanzar fue ratificada por el diputado radical José Corral, quien reconoció diferencias dentro del frente Unidos y admitió que podrían modificarse algunos artículos.

Las iniciativas abarcan normas sobre investigación penal, facultades policiales, funcionamiento del sistema penitenciario y prevención del delito. Entre los puntos más controvertidos aparecen la ampliación de los supuestos para realizar allanamientos sin autorización judicial previa y el endurecimiento de las condiciones de detención de presos considerados de alta peligrosidad.

“Hay diferentes miradas, pero tenemos un compromiso en Unidos de este jueves avanzar en la media sanción en Diputados”, afirmó Corral este lunes en una entrevista con el programa La primera de la tarde, de Radio 2. El legislador se refirió a las diferencias con sectores del socialismo, aunque no precisó qué artículos podrían cambiar ni cuáles serían las modificaciones.

Uno de los ejes del debate es la posibilidad de intervenir en domicilios sin esperar una orden judicial en situaciones vinculadas con armas o con la localización de teléfonos robados. Según explicó Corral, la propuesta prevé procedimientos con intervención fiscal y comunicación al juez, sin necesidad de aguardar una resolución judicial previa.

Para defender ese planteo, el diputado sostuvo que las demoras pueden dificultar la recuperación de celulares ubicados mediante geolocalización. También justificó una intervención rápida sobre un domicilio cuando se detecta a una persona con armas, municiones o explosivos en la vía pública y se presume que podría guardar más elementos de ese tipo en su vivienda.

Corral argumentó, además, que ya existen excepciones a la exigencia de una orden judicial, y mencionó incendios, pedidos de auxilio y determinadas situaciones de flagrancia. Su defensa de la ampliación de esas facultades forma parte de la posición del oficialismo ante una discusión que todavía admite cambios.

En materia penitenciaria, el proyecto contempla períodos de aislamiento total, incluso sin visitas, para presos considerados de alta peligrosidad que continúan organizando delitos desde las cárceles. El diputado respaldó ese endurecimiento como una herramienta para enfrentar a los líderes de organizaciones narcocriminales.

El legislador también vinculó las reformas con el derecho a la seguridad contemplado en la nueva Constitución santafesina. En su evaluación, los indicadores de violencia mejoraron durante la actual gestión, aunque todavía deben bajar y persisten problemas con los delitos contra la propiedad. Mencionó especialmente los robos de celulares y los hechos delictivos en viviendas como preocupaciones de los vecinos.

Con ese diagnóstico, Corral sostuvo que la Policía, los fiscales y el Ministerio de Seguridad necesitan ampliar sus herramientas. La aprobación del paquete y su redacción definitiva dependerán del tratamiento legislativo y de los acuerdos que alcance la coalición gobernante.