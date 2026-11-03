River se quedó sin chances de Libertadores por la tabla anual

River Plate recibió una nueva noticia desfavorable en su objetivo de disputar la próxima Copa Libertadores. Después de la derrota por 1-0 frente a Boca Juniors en La Bombonera, el triunfo de Independiente Rivadavia sobre Banfield dejó al conjunto de Núñez sin posibilidades matemáticas de obtener una plaza internacional a través de la tabla anual.

Con una fecha pendiente para completar la fase regular del Torneo Clausura 2026, River ocupa el octavo puesto de la clasificación acumulada con 52 puntos, una ubicación que actualmente lo mantiene en zona de Copa Sudamericana.

La situación quedó definida este lunes 2 de noviembre, cuando Independiente Rivadavia alcanzó las 56 unidades y amplió la cantidad de equipos que River ya no podrá superar.

Cómo quedó River en la tabla anual

La pelea por los puestos de clasificación a la Copa Libertadores tiene a Boca Juniors en lo más alto con 60 puntos, seguido por Rosario Central con 59 y Argentinos Juniors con 57.

Detrás aparecen Vélez Sarsfield e Independiente Rivadavia, ambos con 56 unidades. Instituto y Gimnasia suman 54, mientras que River quedó relegado al octavo lugar con 52.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio solamente podrá alcanzar los 55 puntos si derrota a Aldosivi en la última jornada.

Por lo tanto, ya no podrá superar a los cinco primeros equipos de la clasificación, incluso si consigue una victoria en su próximo compromiso.

Tabla anual 2026 - Principales posiciones Posición Equipo Puntos 1.º Boca Juniors 60 2.º Rosario Central 59 3.º Argentinos Juniors 57 4.º Vélez Sarsfield 56 5.º Independiente Rivadavia 56 6.º Instituto 54 7.º Gimnasia 54 8.º River Plate 52 Nota: Posiciones al cierre de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. River Plate ya no tiene posibilidades matemáticas de clasificarse a la Copa Libertadores 2027 por la tabla anual.

Por qué River ya no puede clasificarse por la tabla anual

El sistema de clasificación contempla la posibilidad de que se liberen cupos cuando determinados equipos obtienen una plaza internacional por otra vía.

Sin embargo, el margen de River desapareció después del triunfo de Independiente Rivadavia.

Aunque se produjeran las dos liberaciones de cupos consideradas en este escenario, el Millonario necesitaría finalizar al menos quinto en la tabla anual.

Con 52 puntos y solamente tres por disputar, su máximo posible es de 55 unidades. Esa cifra resulta insuficiente para alcanzar a Vélez e Independiente Rivadavia, que ya tienen 56.

De esta manera, la combinación de resultados necesaria para ingresar a la Libertadores por la clasificación acumulada dejó de existir.

Ganar el Clausura, la única alternativa para River

Con la tabla anual descartada, River deberá concentrar sus posibilidades de clasificación en la definición del Torneo Clausura.

Si consigue el título, obtendrá el pasaje directo a la Copa Libertadores 2027, independientemente de su posición final en la clasificación acumulada.

El equipo de Ponzio deberá disputar primero su último encuentro de la fase regular ante Aldosivi y luego afrontar las instancias eliminatorias, siempre que mantenga su lugar entre los clasificados a los playoffs.

Este escenario modifica el objetivo deportivo del cierre de temporada: River ya no cuenta con una alternativa de clasificación por puntos acumulados y depende exclusivamente de conquistar el campeonato.

Qué sucede si River no gana el campeonato

Si el Millonario no logra consagrarse campeón del Clausura, quedará sin acceso a la Copa Libertadores 2027 por las vías consideradas en esta información.

En ese caso, su participación internacional apuntaría a la Copa Sudamericana, siempre que conserve una posición clasificatoria en la tabla anual definitiva.

La ausencia de la Libertadores también podría tener consecuencias sobre la planificación deportiva y los ingresos previstos para la próxima temporada. Además, limitaría las oportunidades de sumar puntos en el camino hacia el Mundial de Clubes 2029, aunque ese proceso de clasificación depende de criterios y resultados futuros.

Por ahora, River tiene un objetivo definido: cerrar la fase regular y buscar el título del Clausura para asegurar su presencia en el principal torneo continental de clubes.