Murió Jesús de Miguel tras sufrir un paro cardíaco durante un partido

El fútbol español recibió este martes 3 de noviembre la noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife de 30 años, quien había sufrido un paro cardiorrespiratorio durante un partido frente al FC Andorra, correspondiente a la Segunda División.

El futbolista permanecía internado en terapia intensiva en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, luego de recibir un fuerte impacto en el pecho durante una acción de juego que involucró al arquero rival, Jesús Owono.

A pesar de que los profesionales médicos lograron reanimarlo sobre el terreno de juego y posteriormente fue trasladado de urgencia al centro de salud, su fallecimiento fue comunicado este martes.

Cómo fue la jugada que terminó con la internación

El episodio ocurrió el lunes, durante los últimos minutos del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

De Miguel intentaba controlar la pelota cuando el arquero del FC Andorra salió a despejarla. En esa acción, Owono impactó con su rodilla contra el pecho del delantero, quien cayó al césped y necesitó asistencia inmediata.

Los servicios médicos ingresaron al campo de juego y comenzaron las maniobras de reanimación después de que el futbolista sufriera un paro cardiorrespiratorio.

El encuentro fue suspendido a los 108 minutos para permitir la intervención sanitaria. Posteriormente, el jugador fue retirado en ambulancia entre los aplausos de los espectadores.

El comunicado del Tenerife tras la muerte de Jesús de Miguel

El CD Tenerife confirmó el fallecimiento mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que expresó el dolor de la institución por la pérdida del delantero.

En su comunicado, el club manifestó que no encontraba palabras de consuelo ante lo sucedido y acompañó a los familiares, compañeros y allegados del futbolista.

Por su parte, el FC Andorra también publicó un mensaje de condolencias dirigido a la familia de De Miguel, a sus compañeros y a toda la institución de Tenerife.

Qué ocurrió con el arquero Jesús Owono

Luego del incidente, el árbitro decidió expulsar al arquero del FC Andorra, quien había protagonizado el choque con De Miguel.

De acuerdo con la información difundida tras el encuentro, Owono se encontraba profundamente afectado por lo sucedido.

La acción fue descripta como un choque fortuito. Hasta el momento, no se informó sobre una resolución disciplinaria posterior a la expulsión ni sobre una eventual investigación adicional.

Conmoción en el fútbol español

La muerte de Jesús de Miguel generó mensajes de acompañamiento de las instituciones involucradas y volvió a poner en primer plano la importancia de los protocolos de emergencia y la atención médica inmediata durante las competencias deportivas.

Si bien el paro cardiorrespiratorio se produjo después del impacto recibido en el pecho, la causa médica definitiva del fallecimiento deberá establecerse a partir de la información clínica correspondiente.

El fútbol español queda ahora a la espera de las decisiones deportivas e institucionales relacionadas con el encuentro suspendido.