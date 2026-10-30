Clausura 2026: cuatro días de fútbol y un Superclásico en La Bombonera

La fecha 15 de la Liga Profesional comenzará este viernes 30 de octubre y finalizará el lunes 2 de noviembre. Boca recibirá a River el domingo desde las 15, en el encuentro interzonal de la jornada.
Deportes30/10/2026GASTON PAROLAGASTON PAROLA

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional entra en una nueva jornada de competencia con 15 encuentros programados a lo largo de cuatro días. La fecha 15 reunirá partidos correspondientes a las zonas A y B, además del cruce interzonal entre Boca Juniors y River Plate.

El Superclásico se disputará el domingo de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, con transmisión de TNT Sports y ESPN Premium, según el cronograma difundido.

La actividad comenzará el viernes con cuatro encuentros de la Zona B. Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Gimnasia, Huracán enfrentará a Tigre, Sarmiento jugará ante Rosario Central y Racing será local frente a Aldosivi.

El sábado continuará la competencia con los partidos de Defensa y Justicia ante Independiente, Deportivo Riestra frente a Talleres, Vélez contra San Lorenzo y Estudiantes de La Plata ante Instituto, todos correspondientes a la Zona A.

Boca y River, el partido central del domingo

El domingo concentrará la atención en el enfrentamiento entre Boca y River, previsto para las 15. Será el único partido interzonal de esta fecha y contará con televisación de ambas señales premium.

La programación dominical se completará con Newell's frente a Unión, Belgrano ante Barracas Central y Lanús contra Gimnasia de Mendoza.

Por último, el lunes 2 de noviembre se disputarán los tres encuentros restantes: Platense-Central Córdoba, Atlético Tucumán-Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia-Banfield.

Fixture completo de la fecha 15

Torneo Clausura 2026 - Liga Profesional. Horarios de Argentina. Programación sujeta a posibles modificaciones.

Viernes 30 de octubre

HoraPartidoTV
19:00Estudiantes (RC) – GimnasiaTNT Sports
19:00Huracán – TigreESPN Premium
21:15Sarmiento – Rosario CentralTNT Sports
21:15Racing – AldosiviESPN Premium

Todos los encuentros corresponden a la Zona B.

Sábado 31 de octubre

HoraPartidoTV
14:45Defensa y Justicia – IndependienteTNT Sports
17:00Deportivo Riestra – TalleresESPN Premium
19:15Vélez – San LorenzoTNT Sports
21:30Estudiantes – InstitutoESPN Premium

Todos los encuentros corresponden a la Zona A.

Domingo 1° de noviembre

HoraPartidoTV
15:00Boca – River
SUPERCLÁSICO - INTERZONAL		TNT Sports / ESPN Premium
18:30Newell's – UniónESPN Premium
18:30Belgrano – Barracas CentralTNT Sports
20:45Lanús – Gimnasia (Mza.)TNT Sports

Boca-River: Interzonal. Newell's-Unión y Lanús-Gimnasia (Mza.): Zona A. Belgrano-Barracas Central: Zona B.

Lunes 2 de noviembre

HoraPartidoTV
19:00Platense – Central CórdobaESPN Premium
21:15Atlético Tucumán – ArgentinosESPN Premium
21:15Ind. Rivadavia (Mza.) – BanfieldTNT Sports

Platense-Central Córdoba: Zona A. Atlético Tucumán-Argentinos e Independiente Rivadavia-Banfield: Zona B.

Fixture de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Todos los horarios corresponden a la República Argentina. La programación puede sufrir modificaciones.

La fecha tendrá continuidad hasta el lunes por la noche y sus resultados serán relevantes para la evolución de las posiciones de ambas zonas de cara al cierre de la fase regular.

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