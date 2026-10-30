Clausura 2026: cuatro días de fútbol y un Superclásico en La Bombonera
El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional entra en una nueva jornada de competencia con 15 encuentros programados a lo largo de cuatro días. La fecha 15 reunirá partidos correspondientes a las zonas A y B, además del cruce interzonal entre Boca Juniors y River Plate.
El Superclásico se disputará el domingo 1° de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, con transmisión de TNT Sports y ESPN Premium, según el cronograma difundido.
La actividad comenzará el viernes con cuatro encuentros de la Zona B. Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Gimnasia, Huracán enfrentará a Tigre, Sarmiento jugará ante Rosario Central y Racing será local frente a Aldosivi.
El sábado continuará la competencia con los partidos de Defensa y Justicia ante Independiente, Deportivo Riestra frente a Talleres, Vélez contra San Lorenzo y Estudiantes de La Plata ante Instituto, todos correspondientes a la Zona A.
Boca y River, el partido central del domingo
El domingo concentrará la atención en el enfrentamiento entre Boca y River, previsto para las 15. Será el único partido interzonal de esta fecha y contará con televisación de ambas señales premium.
La programación dominical se completará con Newell's frente a Unión, Belgrano ante Barracas Central y Lanús contra Gimnasia de Mendoza.
Por último, el lunes 2 de noviembre se disputarán los tres encuentros restantes: Platense-Central Córdoba, Atlético Tucumán-Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia-Banfield.
Fixture completo de la fecha 15
Torneo Clausura 2026 - Liga Profesional. Horarios de Argentina. Programación sujeta a posibles modificaciones.
Viernes 30 de octubre
|Hora
|Partido
|TV
|19:00
|Estudiantes (RC) – Gimnasia
|TNT Sports
|19:00
|Huracán – Tigre
|ESPN Premium
|21:15
|Sarmiento – Rosario Central
|TNT Sports
|21:15
|Racing – Aldosivi
|ESPN Premium
Todos los encuentros corresponden a la Zona B.
Sábado 31 de octubre
|Hora
|Partido
|TV
|14:45
|Defensa y Justicia – Independiente
|TNT Sports
|17:00
|Deportivo Riestra – Talleres
|ESPN Premium
|19:15
|Vélez – San Lorenzo
|TNT Sports
|21:30
|Estudiantes – Instituto
|ESPN Premium
Todos los encuentros corresponden a la Zona A.
Domingo 1° de noviembre
|Hora
|Partido
|TV
|15:00
|Boca – River
SUPERCLÁSICO - INTERZONAL
|TNT Sports / ESPN Premium
|18:30
|Newell's – Unión
|ESPN Premium
|18:30
|Belgrano – Barracas Central
|TNT Sports
|20:45
|Lanús – Gimnasia (Mza.)
|TNT Sports
Boca-River: Interzonal. Newell's-Unión y Lanús-Gimnasia (Mza.): Zona A. Belgrano-Barracas Central: Zona B.
Lunes 2 de noviembre
|Hora
|Partido
|TV
|19:00
|Platense – Central Córdoba
|ESPN Premium
|21:15
|Atlético Tucumán – Argentinos
|ESPN Premium
|21:15
|Ind. Rivadavia (Mza.) – Banfield
|TNT Sports
Platense-Central Córdoba: Zona A. Atlético Tucumán-Argentinos e Independiente Rivadavia-Banfield: Zona B.
Fixture de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Todos los horarios corresponden a la República Argentina. La programación puede sufrir modificaciones.
La fecha tendrá continuidad hasta el lunes por la noche y sus resultados serán relevantes para la evolución de las posiciones de ambas zonas de cara al cierre de la fase regular.