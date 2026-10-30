El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional entra en una nueva jornada de competencia con 15 encuentros programados a lo largo de cuatro días. La fecha 15 reunirá partidos correspondientes a las zonas A y B, además del cruce interzonal entre Boca Juniors y River Plate.

El Superclásico se disputará el domingo 1° de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, con transmisión de TNT Sports y ESPN Premium, según el cronograma difundido.

La actividad comenzará el viernes con cuatro encuentros de la Zona B. Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Gimnasia, Huracán enfrentará a Tigre, Sarmiento jugará ante Rosario Central y Racing será local frente a Aldosivi.

El sábado continuará la competencia con los partidos de Defensa y Justicia ante Independiente, Deportivo Riestra frente a Talleres, Vélez contra San Lorenzo y Estudiantes de La Plata ante Instituto, todos correspondientes a la Zona A.

Boca y River, el partido central del domingo

El domingo concentrará la atención en el enfrentamiento entre Boca y River, previsto para las 15. Será el único partido interzonal de esta fecha y contará con televisación de ambas señales premium.

La programación dominical se completará con Newell's frente a Unión, Belgrano ante Barracas Central y Lanús contra Gimnasia de Mendoza.

Por último, el lunes 2 de noviembre se disputarán los tres encuentros restantes: Platense-Central Córdoba, Atlético Tucumán-Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia-Banfield.

Fixture completo de la fecha 15 Torneo Clausura 2026 - Liga Profesional. Horarios de Argentina. Programación sujeta a posibles modificaciones. Viernes 30 de octubre Hora Partido TV 19:00 Estudiantes (RC) – Gimnasia TNT Sports 19:00 Huracán – Tigre ESPN Premium 21:15 Sarmiento – Rosario Central TNT Sports 21:15 Racing – Aldosivi ESPN Premium Todos los encuentros corresponden a la Zona B. Sábado 31 de octubre Hora Partido TV 14:45 Defensa y Justicia – Independiente TNT Sports 17:00 Deportivo Riestra – Talleres ESPN Premium 19:15 Vélez – San Lorenzo TNT Sports 21:30 Estudiantes – Instituto ESPN Premium Todos los encuentros corresponden a la Zona A. Domingo 1° de noviembre Hora Partido TV 15:00 Boca – River

SUPERCLÁSICO - INTERZONAL TNT Sports / ESPN Premium 18:30 Newell's – Unión ESPN Premium 18:30 Belgrano – Barracas Central TNT Sports 20:45 Lanús – Gimnasia (Mza.) TNT Sports Boca-River: Interzonal. Newell's-Unión y Lanús-Gimnasia (Mza.): Zona A. Belgrano-Barracas Central: Zona B. Lunes 2 de noviembre Hora Partido TV 19:00 Platense – Central Córdoba ESPN Premium 21:15 Atlético Tucumán – Argentinos ESPN Premium 21:15 Ind. Rivadavia (Mza.) – Banfield TNT Sports Platense-Central Córdoba: Zona A. Atlético Tucumán-Argentinos e Independiente Rivadavia-Banfield: Zona B. Fixture de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Todos los horarios corresponden a la República Argentina. La programación puede sufrir modificaciones.

La fecha tendrá continuidad hasta el lunes por la noche y sus resultados serán relevantes para la evolución de las posiciones de ambas zonas de cara al cierre de la fase regular.