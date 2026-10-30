Villa Cañás tendrá un registro de inmuebles abandonados y aplicará una sobretasa

El Concejo Municipal aprobó por unanimidad un régimen para identificar propiedades en estado de abandono. La normativa contempla la creación de un padrón, una comisión de seguimiento y la aplicación de una sobretasa a los inmuebles alcanzados.
Villa Cañás30/10/2026Felipe AguileraFelipe Aguilera

El Concejo Municipal de Villa Cañás aprobó por unanimidad dos proyectos vinculados con la regulación de los inmuebles abandonados en la ciudad. Las iniciativas establecen un régimen de responsabilidad sobre estas propiedades y contemplan la aplicación de una sobretasa para aquellos casos que queden comprendidos dentro de la normativa.

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Durante la sesión, uno de los concejales impulsores de la propuesta explicó que el proyecto había sido presentado semanas atrás y posteriormente analizado en comisión, donde recibió modificaciones antes de llegar a su aprobación definitiva.

La nueva regulación contempla la creación de un padrón municipal de inmuebles abandonados, que permitirá identificar las propiedades alcanzadas por el régimen. También se conformará una comisión de seguimiento encargada de intervenir en el procedimiento previsto.

Una vez identificados e incorporados al registro, los inmuebles que cumplan las condiciones establecidas quedarán sujetos a una sobretasa.

El concejal que presentó la iniciativa agradeció el acompañamiento de sus pares y vinculó la medida con la necesidad de mejorar el cuidado y la conservación de distintos sectores de Villa Cañás.

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Los dos proyectos fueron aprobados por unanimidad.

Por el momento, durante la exposición no se precisaron el porcentaje de la sobretasa, los criterios específicos para determinar cuándo un inmueble se considera abandonado ni los plazos de implementación.

Estos aspectos deberán consultarse en el texto definitivo de las ordenanzas para conocer el alcance de la regulación y las obligaciones que tendrán los propietarios.

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