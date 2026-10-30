Gimnasia venció a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y consiguió dos objetivos: clasificarse a los octavos de final del campeonato y asegurar su participación en la Copa Sudamericana.

El triunfo le permitió al conjunto platense resolver su acceso a la instancia eliminatoria del torneo local. A ese resultado se sumó la clasificación internacional, que amplió el alcance de la victoria ante el equipo cordobés.

El equipo dirigido por Ariel Pereyra presentó entre sus titulares a Harlen Castillo, Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón. También integraron la formación inicial Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández, Lucas Janson, Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

Entre los suplentes estuvieron Nelson Insfrán, Renzo Giampaoli, Matías Melluso, Augusto Max, Pablo Aguiar y Leonel Troncoso. Completaron el banco Facundo Di Biasi, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro, Maximiliano Zalazar, Juan Pérez y Franco Torres.

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