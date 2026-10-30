Rosario Central empata ante Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El partido de este viernes 30 de octubre continúa en desarrollo y todavía no tiene un resultado definitivo.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón afronta una nueva presentación fuera de Rosario, con el objetivo de sumar como visitante. El encuentro tenía programado su inicio a las 21.15.

La actualización disponible informa la igualdad, pero no precisa el marcador numérico ni detalla los goles o las principales incidencias del juego. Por lo tanto, aún no permite establecer cómo se produjo el empate ni qué futbolistas intervinieron en las acciones decisivas.

La visita a Junín corresponde al tramo final del calendario regular del torneo. Con el partido todavía abierto, el resultado y el reparto de puntos entre Central y Sarmiento permanecen pendientes.

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