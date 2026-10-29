El exjuez federal de Rosario Gastón Salmain fue destituido este jueves por unanimidad y, tras perder la inmunidad de arresto, la Justicia ordenó su inmediata detención bajo la modalidad domiciliaria y con monitoreo electrónico. La medida corresponde a una causa penal en la que está procesado por presuntos hechos de corrupción vinculados con su actuación al frente del Juzgado Federal N°1 de Rosario.

El juez Carlos Vera Barros, del Juzgado Federal N°4, dispuso hacer efectiva la prisión preventiva a pedido de la Unidad Fiscal de Rosario. La medida había sido dictada el 26 de diciembre de 2025 y confirmada por la Cámara Federal de Rosario el 27 de marzo de 2026, pero su ejecución permanecía suspendida por la inmunidad que protegía a Salmain mientras conservaba el cargo.

Para concretar la detención, Vera Barros libró un oficio a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con indicación de un domicilio en el barrio porteño de Belgrano. También requirió al Ministerio de Seguridad Nacional la implementación del dispositivo electrónico de vigilancia. La modalidad domiciliaria había sido establecida por la Cámara al revisar el procesamiento.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura resolvió la destitución por mal desempeño. Consideró probado que Salmain había omitido informar, en 33 concursos para cargos judiciales, que había sido cesanteado del Poder Judicial en 2002. Para el jurado, ocultar ese antecedente constituyó una grave inconducta ética.

Aquella cesantía había sido consecuencia de una causa penal en la que se investigó un intento de sobornar a una empleada judicial para manipular el sorteo de expedientes. En cambio, el tribunal de enjuiciamiento desestimó el cargo vinculado con el presunto cobro de coimas a cambio de resoluciones judiciales, al entender que esos hechos deben dilucidarse en el ámbito penal.

La prisión preventiva corresponde a la denominada causa “Attila Fideicomiso SRL”. Allí, Salmain está acusado de cobrar coimas para facilitar el acceso al dólar oficial mediante un expediente que tramitaba en su juzgado. El procesamiento comprende los presuntos delitos de asociación ilícita, prevaricato, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros.

En otro legajo penal, el Colegio de Jueces de Revisión de Rosario ordenó hace dos semanas la elevación a juicio oral y público por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario. Según esa acusación, Salmain utilizó su investidura y libró órdenes para conocer el estado de la investigación en la que se le atribuye haber favorecido a un fideicomiso para transferir 10 millones de dólares a cuentas del exterior.

Para ese juicio, la Unidad Fiscal Rosario anticipó que pedirá dos años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por cuatro años.

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