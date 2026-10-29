La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente y una jornada de duelo para este jueves 29 de octubre por la muerte de Nancy Estela Godoy. La docente rural de 52 años había desaparecido el 7 de octubre en Corrientes y su cuerpo fue encontrado este miércoles, después de más de tres semanas de búsqueda.

La convocatoria sindical exige justicia y el esclarecimiento de lo ocurrido. En Corrientes, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) también llamó a un paro provincial, con jornadas de duelo laboral y escolar y movilizaciones en distintas localidades. Ambas organizaciones expresaron su solidaridad con la familia.

Godoy era directora suplente de la Escuela N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Su cuerpo fue localizado semisumergido en un bañado, en una zona de monte dentro de la estancia El Curupí, a varios kilómetros de la escuela. Las dificultades de acceso obligaron a organizar un operativo especial para llegar al lugar y realizar las pericias.

La causa se investiga como femicidio y tiene cinco detenidos, aunque las imputaciones son diferentes. Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia, Felipe Dionisio Sandoval y Sergio Nahuel Rojas, también vinculados al establecimiento, fueron imputados por femicidio como presuntos autores materiales. Rosa Leguizamón, pareja de Rojas, está acusada de homicidio simple, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón enfrenta una acusación por falso testimonio.

La Justicia dictó prisión preventiva para los detenidos. La investigación continúa para reconstruir las últimas horas de la docente, determinar las circunstancias de su muerte y establecer las responsabilidades correspondientes.

El miércoles por la noche, familiares, amigos, colegas y vecinos se reunieron frente al juzgado de Esquina para reclamar justicia. Durante la marcha, los hijos de Godoy expresaron su dolor y cuestionaron la actuación de las autoridades judiciales.

Adán recordó a su madre como docente, compañera, vecina y amiga, y describió el sufrimiento de la familia durante los días de búsqueda. Sebastián denunció que recibieron un trato inadecuado del Poder Judicial desde el comienzo del caso y cuestionó la escasa información que, según afirmó, les proporcionaron.

José sostuvo durante esa misma movilización que la familia se enteró del hallazgo del cuerpo a través de las redes sociales y los medios de comunicación. “Solo pido justicia y que paguen los que tengan que pagar”, reclamó.

El caso también puso en discusión las condiciones de trabajo en las escuelas rurales. Antes de su desaparición, Godoy había denunciado falta de mantenimiento y problemas en el establecimiento que dificultaban el desarrollo de las clases. Los sindicatos reclamaron que se esclarezca su muerte y se determinen las responsabilidades penales.

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