River no participará de la conferencia de prensa previa al superclásico con Boca y la Liga Profesional decidió suspender la actividad. La organización cuestionó públicamente la decisión del club de Núñez y sostuvo que estos encuentros forman parte de los compromisos asumidos por las instituciones al comienzo de cada campeonato.

El partido se disputará este domingo 1° de noviembre, desde las 15, en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. La cancelación de la conferencia agregó una controversia institucional a la previa del encuentro.

Según el comunicado de la Liga, River notificó que no asistiría cuando faltaban menos de 24 horas para la actividad. El organismo señaló que había mantenido contactos con ambos clubes durante los últimos 15 días para coordinar la presentación ante la prensa, que se realiza desde hace varias temporadas.

En esas conversaciones se evaluó la posibilidad de reunir a los entrenadores de los dos equipos. Sin embargo, de acuerdo con la explicación de la entidad, finalmente se optó por conservar el formato habitual, con la participación de los capitanes.

La Liga afirmó que River no confirmó la presencia de ningún representante y que tampoco brindó nuevas respuestas sobre su decisión. Esa descripción corresponde a la versión de la organización: el material disponible no incluye una explicación del club acerca de los motivos de su ausencia.

“La Liga Profesional de Fútbol lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leitmotiv de estas conferencias, que es ‘rivales, no enemigos’”, expresó el organismo en el cierre de su comunicado.

El episodio se produjo en un contexto de diferencias entre River y la conducción de la AFA. Entre los antecedentes recientes figura el rechazo del club a una propuesta para modificar el formato de los torneos de Primera División de 2027, debatida en una reunión del Comité Ejecutivo.

El presidente de River, Stefano Di Carlo, había cuestionado ese proyecto y sostenido que los cambios propuestos no resolvían los problemas de fondo del fútbol argentino. Sin embargo, no hay en el material disponible una declaración del club que vincule expresamente esa discusión con la decisión de no concurrir a la conferencia.