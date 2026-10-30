Franco Balzaretti, referente del Frente Renovador en Venado Tuerto, respaldó a José Luis Freyre para conducir la reorganización del peronismo local de cara a las elecciones de 2027. Según relató en una entrevista con Pueblo Regional, durante el encuentro del 17 de octubre se le pidió al exintendente que encabezara el proyecto político del espacio.

El dirigente también expresó su apoyo a una eventual candidatura de Freyre, aunque no indicó a qué cargo podría postularse. “No tengo dudas de que será candidato y tiene las condiciones para hacerlo”, afirmó. Esa definición representa la expectativa de Balzaretti: el material disponible no incluye un anuncio del propio exintendente sobre su participación electoral.

El justicialismo busca recuperar protagonismo en una ciudad que gobernó durante 24 años, entre 1995 y 2019. En ese proceso, Balzaretti sostuvo que los distintos sectores ya discutieron los errores cometidos y acordaron avanzar unidos. Según explicó, la tarea consiste en recorrer los barrios, sostener el contacto con los vecinos y reconstruir el espacio político.

“Estamos trabajando sin sacarnos fotos”, señaló al describir esa actividad. Aseguró que la estructura partidaria mantuvo su presencia territorial después de dejar el gobierno municipal y destacó el acompañamiento de otros referentes, entre ellos Roberto Scott.

Sobre la reunión del Día de la Lealtad, explicó que uno de los objetivos fue acompañar a quienes tenían propuestas para las elecciones vecinales. Agregó que también se presentó un proyecto de trabajo destinado a asistir a sectores que, de acuerdo con su evaluación, quedan desprotegidos por las políticas del Gobierno nacional.

Para fundamentar su respaldo a Freyre, Balzaretti mencionó sus 12 años como intendente y sus cuatro años al frente de Municipios y Comunas de la provincia. También recordó su paso por la Secretaría de Desarrollo Social desde 2002, durante la intendencia de Scott. Según el dirigente, esa trayectoria y la continuidad del vínculo con los vecinos lo posicionan para una nueva participación electoral.

Balzaretti sostuvo además que Freyre obtuvo cerca del 40% de los votos en la elección en la que perdió el gobierno municipal. Presentó ese porcentaje como un antecedente favorable para evaluar una eventual postulación en 2027.

El referente del Frente Renovador también cuestionó las declaraciones del actual intendente, Leonel Chiarella, sobre presuntas irregularidades de la gestión anterior. Afirmó que no existe una causa que investigue la administración de Freyre, una aseveración que no está acompañada por documentación judicial en el material disponible.

Por último, criticó las prioridades del gobierno municipal. Según su lectura, vecinos de barrios alejados del centro reclaman mayor presencia estatal y atención a sus necesidades. Vinculó esas demandas con el trabajo que propone el justicialismo para recuperar apoyo en la ciudad.

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