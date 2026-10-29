La quinta edición de la Feria del Libro de Venado Tuerto se realizará el próximo 7 de noviembre en Plaza Italia, con entrada libre y gratuita. La jornada se extenderá de 10:00 a 00:00 y tendrá entre sus actividades las presentaciones de César Gonzáles y Roberto Chuit Roganovich, además de un cierre musical con Girda y los del Alba.

Los dos autores participarán por primera vez de la feria. Sus encuentros estarán distribuidos en espacios temáticos dedicados a la política, la sociedad y el futuro digital, con interlocutores que los acompañarán en la presentación de sus libros.

César Gonzáles presentará «El fetichismo de la marginalidad» en el espacio Política y Sociedad. Allí conversará con Sol Lacanfora, en una de las actividades centrales anunciadas para esta edición.

Por su parte, Roberto Chuit Roganovich llevará «Política nacional en tiempos de algoritmo» al espacio Digitalidad y Futuro. La conversación estará a cargo de Francisco Quattrin. El anuncio no detalla los horarios individuales de estas dos presentaciones.

La propuesta se desarrollará al aire libre y combinará los encuentros literarios con música. Girda y los del Alba tendrán a su cargo el cierre de una jornada que invita a recorrer la plaza, descubrir lecturas y compartir el encuentro alrededor de los libros.

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