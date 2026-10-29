Dos personas fueron detenidas este jueves 29 de octubre en Teodelina durante una serie de allanamientos realizados en el marco de una investigación por abigeato. Los operativos estuvieron a cargo de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, en colaboración con efectivos de la Comisaría 7ª, y permitieron secuestrar distintos elementos considerados de interés para la causa.

La investigación comenzó después de que un productor agropecuario denunciara que desconocidos habían faenado un animal vacuno que se encontraba en un establecimiento rural ubicado en las inmediaciones del casco urbano de Teodelina.

A partir de la presentación realizada ante la dependencia policial local, se dio intervención a personal de Los Pumas perteneciente a las unidades de Rufino, Venado Tuerto y Firmat.

La investigación y los allanamientos

Según la información policial difundida por PR/Norma Migueles, las tareas investigativas permitieron identificar a dos hombres domiciliados en Teodelina que podrían estar vinculados con el hecho denunciado.

Uno de los elementos utilizados durante la investigación fueron las imágenes obtenidas mediante el Sistema de Monitoreo Municipal. Los registros habrían permitido observar características de la vestimenta de las personas investigadas.

Con estos antecedentes, se solicitaron órdenes de allanamiento para dos domicilios particulares de la localidad.

Los procedimientos se concretaron de manera simultánea durante la mañana del jueves y, según indicaron los investigadores, arrojaron resultados positivos.

Como consecuencia de los operativos, dos sospechosos fueron detenidos y se incautaron diferentes elementos que serán incorporados a la investigación judicial.

Secuestraron prendas con posibles rastros de sangre

Entre los elementos incautados se encuentran varias prendas de vestir que presentaban manchas compatibles, a simple vista, con rastros de sangre.

De acuerdo con la información oficial, algunas características de esas prendas coincidirían con las observadas en los registros de las cámaras de seguridad municipales.

Sin embargo, la coincidencia señalada por los investigadores constituye un indicio dentro de la causa y no determina por sí sola la responsabilidad penal de las personas detenidas.

Hasta el momento, no se informó si se realizaron estudios periciales para confirmar el origen de las manchas ni si existen otros elementos materiales que permitan establecer cómo se produjo la faena del animal.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Venado Tuerto

La investigación se desarrolla con intervención de la Fiscalía de Venado Tuerto, que deberá evaluar los elementos incorporados al expediente y determinar los próximos pasos procesales.

Por el momento, no trascendieron oficialmente las identidades ni las edades de las personas detenidas. Tampoco se comunicó si se dispusieron audiencias imputativas.

El procedimiento fue llevado adelante mediante un trabajo conjunto entre distintas dependencias de Los Pumas y la Policía de Teodelina.

La causa continuará con el análisis de los elementos secuestrados, los registros fílmicos y las demás medidas que disponga la autoridad judicial para establecer las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades.