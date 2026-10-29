En Villa Cañás se llevó adelante una nueva apertura de los Buzones de la Vida, el mecanismo que permite a los vecinos aportar información de manera anónima sobre presuntas situaciones vinculadas con la comercialización de drogas. Durante el procedimiento se retiraron 29 posibles denuncias, que serán enviadas a las autoridades judiciales.

La actividad se desarrolló en el edificio municipal y contó con la participación de representantes del Ejecutivo, el Concejo Municipal y el Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas.

Según informó la Municipalidad, el objetivo de esta herramienta es facilitar que los ciudadanos puedan comunicar situaciones sospechosas sin necesidad de identificarse públicamente.

Quiénes participaron de la apertura

El procedimiento contó con la presencia del intendente Norberto Gizzi; el presidente del Honorable Concejo Municipal, Guillermo Gallo; el secretario de Gobierno, Cándido Santa Cruz; y la concejala Melina Mori.

También participó la doctora Mariana Gastón, en representación del Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas de Villa Cañás.

La intervención de estos representantes forma parte del procedimiento institucional de apertura y recopilación de la documentación depositada por los vecinos.

Qué sucederá con las 29 presentaciones

La información retirada será remitida al Ministerio Público de la Acusación (MPA), organismo encargado de analizar su contenido y determinar si corresponde impulsar actuaciones judiciales.

Desde el punto de vista judicial, resulta importante diferenciar una presentación anónima de una denuncia formal que haya dado lugar a una investigación penal.

Por el momento, no se informó cuántas de las 29 presentaciones contienen datos concretos sobre presuntos puntos de venta de drogas ni si algunas hacen referencia a los mismos hechos.

Tampoco se difundieron detalles sobre posibles investigaciones anteriores relacionadas con este sistema.

La evaluación de la información quedará a cargo de las autoridades competentes, que deberán establecer si existen elementos suficientes para avanzar con medidas investigativas.

Dónde están ubicados los Buzones de la Vida

Los dispositivos, impulsados por el Concejo Deliberante, se encuentran distribuidos en tres espacios públicos de Villa Cañás:

Hospital SAMCo.

Terminal de ómnibus.

Edificio de la Municipalidad.

Estos puntos permiten que cualquier vecino pueda acercar información de manera anónima sobre situaciones que considere relacionadas con la venta de estupefacientes.

La iniciativa busca generar un canal de comunicación entre la comunidad y las instituciones responsables de abordar este tipo de delitos.

La información pasará a manos de la Justicia

Con la finalización de esta nueva apertura, el siguiente paso será la entrega de las presentaciones al MPA.

Será ese organismo el que determine si los datos aportados permiten identificar situaciones que requieran una investigación o la adopción de otras medidas.

Hasta el momento, el municipio no informó resultados judiciales derivados de esta apertura.

La cantidad de presentaciones recibidas refleja el uso de este canal de comunicación, aunque no permite establecer por sí sola la existencia de 29 hechos delictivos.