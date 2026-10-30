El diputado provincial Leo Calaianov desarrolló una recorrida por tres localidades del sur de Santa Fe, con una agenda que incluyó reuniones con presidentes comunales, visitas a instituciones educativas, deportivas y culturales, y encuentros con vecinos que impulsan iniciativas productivas.

Las actividades se realizaron el último viernes, según informó el equipo del legislador, y tuvieron lugar en Sancti Spiritu, Lazzarino y Amenábar.

Un proyecto de quesería en Lazzarino

Uno de los puntos de la recorrida fue Lazzarino, donde Calaianov fue recibido por el presidente comunal, Ali Elías “Tati” Ayub.

Ambos visitaron un inmueble que Rubén Carrizo y su hijo Lucas están recuperando con el objetivo de poner en funcionamiento una quesería. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la administración comunal y busca incorporar una nueva actividad productiva a la localidad.

Durante el encuentro, el diputado brindó información sobre las líneas de financiamiento disponibles a través del Gobierno de Santa Fe para emprendedores y pequeños productores.

Por el momento, no se informaron montos de inversión, plazos de apertura ni detalles sobre la capacidad de producción prevista para el establecimiento.

Reuniones y visitas institucionales en Sancti Spiritu

En Sancti Spiritu, el legislador mantuvo una reunión con el presidente comunal, Cristian Vincenti, para analizar distintas necesidades de la localidad y las gestiones que lleva adelante el gobierno comunal.

La agenda incluyó una visita al Club Unión Pelotari, donde Calaianov observó los avances de la construcción de un quincho. Según la información difundida, la obra cuenta con un aporte económico del diputado, aunque no se especificó el monto ni el grado de avance de los trabajos.

También se reunió con integrantes del grupo de teatro Teatreando, dirigido por la profesora Nadia Ayub, para conocer las actividades que desarrolla este espacio cultural.

Además, recorrió la Escuela Primaria Nº 6079 Marcos Sastre, una institución pública de jornada completa. El comunicado no detalló si durante la visita se realizaron pedidos específicos vinculados con infraestructura, equipamiento o funcionamiento escolar.

Encuentro con autoridades de Amenábar

La recorrida también incluyó una visita a Amenábar, donde Calaianov mantuvo un encuentro con el presidente comunal, Gustavo Zaldo.

Según se informó, la reunión estuvo orientada a dar continuidad a las gestiones que ambas autoridades vienen desarrollando para atender necesidades de la localidad.

No se comunicaron anuncios de obras, asignaciones presupuestarias ni nuevas medidas surgidas de ese encuentro.

Una agenda centrada en las localidades del sur provincial

Estas visitas forman parte de las actividades territoriales que el diputado desarrolla en el sur santafesino, con encuentros en comunas, establecimientos productivos e instituciones.

De acuerdo con la información proporcionada por su equipo, el objetivo es conocer las demandas locales y acercar herramientas provinciales de financiamiento y asistencia.

Entre los temas abordados durante la jornada se destacaron el acompañamiento a pequeños emprendimientos, la infraestructura de clubes y el funcionamiento de instituciones educativas y culturales.

La continuidad de las gestiones y los posibles avances en los proyectos dependerán de las decisiones que adopten los organismos y actores involucrados.