El sur de la provincia de Santa Fe se encuentra comprendido en una alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas de variada intensidad, según la información difundida el jueves 29 de octubre y atribuida al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La advertencia abarca los departamentos General López, Caseros, Constitución, Rosario y San Lorenzo, donde se prevén condiciones de inestabilidad con posibilidad de fenómenos localmente fuertes.

De acuerdo con el reporte publicado, el período de alerta se extiende hasta las 00:00 del sábado 31 de octubre. Durante ese lapso podrían registrarse precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída ocasional de granizo.

Villa Cañás y otras localidades de la región, comprendidas en la advertencia

Entre las ciudades y localidades del departamento General López se encuentran Villa Cañás, Venado Tuerto, Teodelina, Santa Isabel, María Teresa, Rufino, Firmat, Elortondo y Wheelwright.

La inclusión del departamento dentro del área de alerta implica que estas localidades podrían experimentar condiciones meteorológicas adversas, aunque los fenómenos no necesariamente se producirán con la misma intensidad en todos los sectores.

El nivel amarillo señala la posibilidad de eventos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes puntuales en las actividades cotidianas.

Qué fenómenos se esperan durante la alerta

Uno de los aspectos señalados en el pronóstico es la posibilidad de lluvias abundantes en períodos breves. Estas condiciones pueden generar acumulaciones de agua en calles y sectores con dificultades de drenaje.

Por otro lado, las ráfagas de viento podrían afectar árboles, ramas y objetos que se encuentren sin asegurar en espacios abiertos.

La actividad eléctrica también forma parte de los fenómenos previstos, mientras que la caída de granizo se menciona como una posibilidad ocasional.

Es importante diferenciar el pronóstico de los hechos efectivamente registrados: la advertencia no significa que todos estos fenómenos vayan a producirse en cada localidad alcanzada.

Recomendaciones ante las tormentas

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no permanecer debajo de árboles o postes y retirar de patios y balcones aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Además, es conveniente evitar circular por calles anegadas y mantenerse informado mediante los canales oficiales.

En caso de actividad eléctrica intensa, se aconseja buscar resguardo en construcciones cerradas y evitar permanecer en espacios abiertos.

Seguimiento de las condiciones meteorológicas

La advertencia difundida tiene como horario de finalización las 00:00 del sábado 31 de octubre. Sin embargo, las alertas meteorológicas pueden modificarse según la evolución de las condiciones atmosféricas.

Por ese motivo, antes de realizar viajes o actividades al aire libre, se recomienda consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

La información disponible no permite confirmar daños, suspensiones de actividades ni registros de granizo en las localidades mencionadas.