Los equipos cordobeses que disputan la tercera ronda del Torneo Regional Federal Amateur buscarán el domingo su clasificación a la próxima etapa de la Región Centro. General Paz Juniors recibirá a Canalense, Camioneros visitará a Alumni de Villa María y Juventud Unida de Mina Clavero jugará en La Rioja ante Defensores de la Boca.

Juniors afrontará la revancha desde las 18, con la ventaja del triunfo por 2 a 1 conseguido en la ida frente al conjunto de Canals. El equipo de la Liga Cordobesa de Fútbol tendrá la posibilidad de resolver la clasificación como local: una victoria o un empate le permitirán avanzar.

Canalense, en cambio, necesita ganar para sostener sus posibilidades. Si se impone por un gol, la serie quedará igualada en puntos y diferencia de gol y deberá definirse por penales. Una victoria por dos o más goles le dará el pase a la siguiente instancia.

En Villa María, Alumni recibirá a Camioneros desde las 17.30 en Plaza Ocampo. El local llega con ventaja después de imponerse por la mínima en el encuentro disputado en Córdoba y también tendrá a su favor la posibilidad de clasificarse con un empate.

Camioneros deberá revertir ese resultado fuera de casa. Un triunfo por un gol llevará la definición a los penales, mientras que una diferencia mayor le permitirá superar la ronda. Los dos cruces entre clubes cordobeses dejarán a un clasificado por cada llave.

La actividad comenzará a las 11.30 con la visita de Juventud Unida de Mina Clavero a Defensores de la Boca de La Rioja. Ambos empataron 0 a 0 en Traslasierra, por lo que llegarán a la revancha sin ventajas. El ganador avanzará y cualquier empate obligará a resolver la serie desde el punto penal.

El sistema de definición establece que primero se consideran los puntos obtenidos en los dos encuentros. Si hay igualdad, se compara la diferencia de gol de la serie. Cuando tampoco ese criterio permite determinar un ganador, la clasificación se resuelve mediante tiros desde el punto del penal, conforme al artículo 111° del Reglamento General de la AFA.