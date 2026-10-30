Firmat contará con una sede permanente de educación superior y sumará el Profesorado de Educación Física a su oferta académica gratuita. El anuncio se realizó este viernes 30 de octubre durante una conferencia de prensa encabezada por el intendente Leonel Maximino y el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity.

La iniciativa contempla la radicación de una sede del Instituto Superior de Profesorado N.º 1 «Manuel Leiva», de Casilda, una institución con más de 65 años de trayectoria. La decisión permitirá establecer una estructura educativa permanente en la ciudad, a diferencia de las extensiones áulicas que funcionaban hasta el momento.

Una propuesta educativa que comenzó a gestionarse en 2018

Durante la presentación, Maximino explicó que el proyecto responde a una demanda planteada por jóvenes de Firmat y localidades cercanas.

Según detalló, las gestiones comenzaron en 2018, cuando el Municipio empezó a evaluar alternativas para ampliar las oportunidades de formación sin que los estudiantes debieran trasladarse a otras ciudades.

En ese proceso se definió utilizar espacios del Centro Universitario Firmat (CUF) y otras instituciones públicas para desarrollar las actividades académicas.

El intendente también señaló que, por las características del Profesorado de Educación Física, fue necesario relevar instalaciones deportivas y espacios al aire libre que permitan desarrollar las prácticas correspondientes.

El Instituto Nº 1 de Casilda tendrá una sede permanente

El ministro José Goity confirmó que Firmat contará por primera vez con una sede estable de un instituto superior.

La propuesta comenzará con el Profesorado de Educación Física y, de acuerdo con lo anunciado, podrá incorporar otras carreras en función de las necesidades educativas de la región.

Por su parte, la delegada regional de Educación, Verónica Caporaletti, explicó que la medida representa un cambio respecto de las extensiones áulicas, que pueden tener una duración limitada.

Con la nueva organización, el Instituto Nº 1 tendrá presencia institucional permanente en Firmat y una estructura directiva propia, según lo informado durante la presentación.

Esta modalidad apunta a brindar mayor continuidad a la formación superior y facilitar el acceso a estudios terciarios para estudiantes de Firmat y otras localidades del sur santafesino.

También anunciaron posgrados gratuitos para docentes

Durante la conferencia, Goity presentó otro eje de trabajo destinado al fortalecimiento de la educación superior provincial.

Se trata de una propuesta de posgrados gratuitos dirigida a docentes de nivel superior, organizada mediante seminarios que permitirán obtener acreditaciones universitarias y provinciales.

El programa forma parte de las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación para ampliar las posibilidades de capacitación y actualización profesional.

Qué falta conocer sobre la nueva carrera

Si bien quedó confirmada oficialmente la decisión de establecer la sede y abrir el Profesorado de Educación Física, todavía no se informaron en la publicación consultada las fechas de inscripción, los requisitos de ingreso, la cantidad de vacantes ni el calendario de inicio de clases.

Estos detalles serán importantes para los estudiantes interesados en cursar la carrera.

La nueva sede permitirá ampliar la oferta educativa local y abre la posibilidad de incorporar otras propuestas académicas en los próximos años, de acuerdo con la planificación provincial.