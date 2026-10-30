El músico y cantante Nicolás Armayor recibió una distinción en la Cámara de Diputados de Santa Fe por su trayectoria musical y su proyección artística. El legislador provincial Leo Calaianov impulsó el reconocimiento y lo entregó personalmente el miércoles.

La distinción destacó el recorrido del artista, que en 2025 llegó a la instancia final de La Voz Argentina. Su participación en el certamen televisivo amplió la difusión de su trabajo, después de haber transitado otros escenarios vinculados con el folklore.

Armayor comenzó a dedicarse a la música a los 15 años, cuando cursaba la escuela secundaria. Entre los antecedentes de su carrera se encuentran los primeros puestos en la categoría Solista Vocal del Pre Cosquín, obtenidos en las ediciones de 2022 y 2023. Esos resultados le permitieron participar en las instancias del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

El cantante continúa su actividad como solista, con una propuesta orientada a desarrollar una identidad musical propia. Ese recorrido fue el motivo del homenaje realizado en la Legislatura santafesina.

El reconocimiento se vinculó con una iniciativa de Calaianov para instituir la distinción anual “Jóvenes Destacados de Santa Fe”. El proyecto propone visibilizar las acciones y los aportes de personas de entre 15 y 29 años que hayan nacido o residan en la provincia.

La propuesta abarca distintos campos: el desarrollo cultural y artístico, el deporte, la participación ciudadana, los derechos humanos y la innovación científica y educativa. También contempla las acciones solidarias, la protección del ambiente y el liderazgo juvenil.

Además, el proyecto prevé crear el Libro de Honor de las Juventudes Santafesinas. Allí se registraría cada año la nómina de las personas distinguidas, bajo la custodia de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Con ese mecanismo, la iniciativa busca dar reconocimiento institucional a jóvenes que contribuyen a la vida cultural y social de Santa Fe desde sus actividades y su participación en la comunidad.

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