El Instituto Superior del Profesorado N.º 19 “Raquel Cané” y la Escuela de Educación Secundaria Orientada N.º 271 de Rufino organizaron una jornada de prevención sobre los peligros de las redes sociales y las consecuencias legales de determinadas conductas digitales. El encuentro se realizó el viernes 23 de octubre y contó con la participación de más de 200 personas.

La actividad formó parte de la conmemoración de los 40 años de trayectoria de las instituciones educativas y reunió a docentes, directivos, estudiantes y familias, con el objetivo de generar herramientas para identificar situaciones de riesgo y promover un uso responsable de las plataformas digitales.

Fiscales explicaron los riesgos y las consecuencias legales

La exposición estuvo a cargo de Mauricio Clavero, fiscal regional de la 3.ª Circunscripción Judicial del Ministerio Público de la Acusación, y Marianela Montemarani, fiscal de la Unidad Especial de Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía General.

Durante el conversatorio se abordaron problemáticas vinculadas con el grooming, el ciberbullying, los desafíos virales y otras situaciones que pueden afectar la integridad de niños y adolescentes.

Los especialistas explicaron que determinadas acciones realizadas mediante dispositivos electrónicos pueden configurar delitos cuando reúnen los requisitos establecidos por la legislación penal.

Además, Clavero hizo referencia a situaciones registradas en Rufino y localidades cercanas, con el propósito de explicar cómo se desarrollan las investigaciones judiciales.

Responsabilidad penal adolescente y participación familiar

Uno de los ejes de la jornada fue el marco normativo aplicable a adolescentes involucrados en hechos delictivos.

Según lo expuesto durante la actividad, desde septiembre de 2026 se introdujeron modificaciones en el tratamiento judicial de jóvenes de entre 14 y 17 años. El alcance preciso de esas modificaciones requiere corroboración con la normativa vigente.

También se describieron distintas medidas que pueden adoptarse durante un proceso penal juvenil, entre ellas mecanismos de reparación del daño, actividades comunitarias y medidas restrictivas de la libertad en los casos legalmente previstos.

Los fiscales remarcaron la importancia de la participación familiar y del acompañamiento de los adultos responsables durante las actuaciones judiciales.

La prevención y el acompañamiento desde las escuelas

Otro de los aspectos tratados fue el impacto que puede tener un proceso judicial en la trayectoria educativa y social de un adolescente.

En este marco, los disertantes destacaron la necesidad de intervenir tempranamente ante situaciones de violencia, amenazas, hostigamiento o vulneración de derechos, tanto dentro como fuera de los establecimientos educativos.

También se debatió sobre los mecanismos de reinserción educativa, la intervención de adultos responsables y la articulación entre las instituciones escolares, las familias y el sistema judicial.

La jornada permitió que los asistentes formularan preguntas y plantearan inquietudes vinculadas con situaciones que pueden presentarse en la vida cotidiana de niños y adolescentes.

Una convocatoria que reunió a la comunidad

La actividad se desarrolló con entrada libre e inscripción previa. Los docentes participantes pudieron acceder a una certificación válida para el ítem 4 del Decreto 3029, según informaron los organizadores.

El encuentro finalizó cerca de las 21, con reconocimientos de los concejales Belén Arambel y Francisco Carballeira y palabras de agradecimiento de las autoridades educativas.

Desde las instituciones destacaron la convocatoria y el interés por continuar promoviendo espacios de información y prevención dirigidos a la comunidad.