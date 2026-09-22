Un hombre y una mujer fueron detenidos en el Puesto de Control Vial del Túnel Subfluvial, cuando ingresaban a Paraná, en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía de Venado Tuerto por una serie de robos de camiones ocurridos en territorio santafesino.

El procedimiento se realizó durante la mañana del viernes 18 de septiembre. Personal de la Policía de Entre Ríos controló el vehículo en el que circulaban y, al consultar los sistemas correspondientes, detectó requerimientos judiciales vinculados con la causa que tramita en el sur de Santa Fe.

Según explicó Fabricio Erbetta, jefe del puesto caminero, el procedimiento surgió durante un control y permitió confirmar que existía un pedido de captura y un requerimiento de secuestro sobre el vehículo.

La investigación está encabezada por la fiscal de Venado Tuerto Mayra Vuletic. La hipótesis del Ministerio Público de la Acusación sostiene que los detenidos tendrían participación en una organización dedicada al robo de camiones y a la privación ilegítima de la libertad de sus conductores.

La presunta condición de ambos como cabecillas forma parte de la acusación y deberá ser determinada judicialmente.

Según la investigación, la modalidad habría consistido en abordar a camioneros cuando detenían su marcha, reducirlos y posteriormente apoderarse de los vehículos. En algunos de los hechos bajo análisis, los conductores habrían sido trasladados durante varios kilómetros antes de ser liberados.

Uno de los episodios investigados ocurrió meses atrás en Venado Tuerto. De acuerdo con la información incorporada a la causa, un camionero oriundo de Cañada de Gómez fue sorprendido cuando estaba detenido en la zona de ruta nacional 33 y República de Irlanda. Luego habría sido trasladado hasta las inmediaciones de Landeta, donde fue liberado.

Además, la pesquisa incorporó otros hechos ocurridos en diferentes puntos de la provincia.

Por otro lado, durante la mañana del sábado se realizaron allanamientos autorizados por la jueza Mariana Vidal para localizar a otros cuatro sospechosos que ya fueron identificados dentro de la investigación. Los procedimientos no permitieron encontrarlos y continúan siendo buscados.

La Fiscalía prevé avanzar con las audiencias imputativas de los dos detenidos. Una de las figuras que analiza el Ministerio Público de la Acusación es la presunta participación en una asociación ilícita.

En este marco, los investigadores también buscan establecer el destino de los camiones sustraídos y determinar si existió un mecanismo posterior de ocultamiento, adulteración o comercialización de los vehículos.

La causa permanece abierta y las responsabilidades individuales de cada una de las personas investigadas deberán definirse durante el proceso judicial.