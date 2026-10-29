Boca se despidió de la Messi Cup con una derrota ante Ajax

Boca Juniors quedó eliminado de la Messi Cup 2026 después de caer por 2-1 frente al Ajax de Países Bajos, en un encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Oro, disputado este miércoles 28 de octubre en Fort Lauderdale, Estados Unidos.

El conjunto juvenil conducido por Blas Armando Giunta llegó a esta instancia después de finalizar primero en su grupo, pero no consiguió sostener la igualdad durante los últimos minutos del partido.

Una chilena de Di Risio que no alcanzó

Uno de los momentos del encuentro tuvo como protagonista a Benjamín Miguel Di Risio. El juvenil de Boca convirtió mediante una chilena y estableció el empate transitorio, luego de que Ajax se pusiera en ventaja.

Con el marcador igualado 1-1, el partido se encaminaba hacia su definición. Sin embargo, cuando restaban apenas tres minutos para el cierre, el conjunto neerlandés volvió a convertir y estableció el 2-1 definitivo.

De esta manera, Ajax consiguió su clasificación a las semifinales de la Copa de Oro, mientras que Boca se despidió de la competencia.

Boca había terminado invicto en la fase de grupos

Antes de su eliminación, el equipo argentino había completado una primera etapa con dos victorias y un empate.

Su debut fue con una victoria por 3-0 frente a Manchester City. Posteriormente, superó 3-1 a UE Cornellà y cerró la fase de grupos con una igualdad 1-1 ante Flamengo.

Estos resultados le permitieron finalizar como líder de su zona y acceder a los cuartos de final de la Copa de Oro.

Rival Resultado Manchester City Victoria 3-0 UE Cornellà Victoria 3-1 Flamengo Empate 1-1 Ajax Derrota 1-2

En total, Boca disputó cuatro partidos, con dos victorias, un empate y una derrota. Convirtió siete goles y recibió cuatro.

River avanzó y sigue en carrera

Mientras Boca quedó eliminado, River Plate logró superar su compromiso de cuartos de final.

El conjunto millonario derrotó 2-1 a Flamengo y obtuvo su clasificación a las semifinales, instancia en la que quedó programado su enfrentamiento con Atlético de Madrid.

River llegó a esta edición como defensor del título, después de haberse consagrado campeón en la primera edición de la Messi Cup.

El cierre de la participación de Boca

La eliminación frente a Ajax puso fin al recorrido del equipo de Giunta en la Copa de Oro. Su participación incluyó enfrentamientos ante clubes de Inglaterra, España, Brasil y Países Bajos, en una competencia internacional destinada a futbolistas de la categoría Sub-16.

El torneo continuará con las semifinales y la definición del campeonato, mientras Boca deberá evaluar el rendimiento de sus juveniles durante esta experiencia internacional.