Broun quiere volver a Central y despedirse en el Gigante

Jorge Broun expresó su deseo de volver a Rosario Central antes de retirarse y despedirse de los hinchas en el Gigante de Arroyito. El arquero, que continúa su carrera en el fútbol chileno, sostuvo que no considera cerrado su ciclo en el club, aunque sus declaraciones plantean una aspiración personal y no un regreso confirmado.

En una entrevista con Zapping Sport, por Radio2, Fatu aseguró que extraña muchísimo a Central. “Ojalá que antes que uno decida retirarse, tenga esa posibilidad de volver, de jugar en el Gigante, y de despedirme de la gente”, manifestó. También mencionó la posibilidad de alcanzar un récord, pero puso por delante el encuentro con los hinchas.

Broun insistió en que no ve esa posibilidad como algo lejano ni descarta otra etapa en Arroyito. Mientras espera una eventual oportunidad, explicó que su prioridad es mantenerse en actividad y trabajar diariamente en Chile. Según señaló, tanto su club como el equipo atraviesan un buen momento.

Sobre su vida en Concepción, describió una adaptación favorable y comparó la ciudad con Rosario. Destacó la presencia de numerosas universidades y de jóvenes que llegan para estudiar, características que le resultan familiares durante su estadía en el país vecino.

La conversación también abordó la competencia por el arco de Central. Broun elogió a Jeremías Ledesma y a Werner, a quienes consideró dos excelentes arqueros, y sostuvo que cualquiera puede ocupar el puesto. Evitó cuestionar las alternancias y remarcó que los cambios de titularidad dependen exclusivamente de las decisiones del entrenador.

Al analizar las críticas hacia quienes ocupan esa posición, definió al arco como el puesto más ingrato. Explicó que una buena actuación puede quedar opacada por un solo error y consideró que el futbolista debe adaptarse a esa exigencia. A su entender, el hincha de Central es pasional y quiere que al club le vaya bien.

Broun también fue consultado por el malestar de Hernán Galíndez ante los insultos y las agresiones que, según expresó ese arquero, todavía recibe de hinchas canallas por el descenso de hace 16 años. Fatu lamentó esa situación y rechazó que se lo responsabilice individualmente por lo ocurrido.

En su análisis, aquel descenso fue consecuencia de años de malos manejos y resultados adversos. Sostuvo que a Galíndez le tocó ocupar el arco en ese momento y quedó marcado por el desenlace. Esa defensa acompañó su reflexión sobre la exposición de los arqueros y el peso que puede conservar un episodio en la relación con los hinchas.

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