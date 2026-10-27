El psicólogo deportivo Claudio Vasallo advirtió que la presión por ganar perjudica al deporte infantil y reclamó un cambio en el acompañamiento de los adultos. Su planteo se conoció después de los hechos de violencia en el club Independiente de San Javier, en Traslasierra, donde un adolescente de 17 años fue agredido y debió ser hospitalizado en Villa Dolores.

En una entrevista con Cadena 3, el especialista, con tres décadas de trayectoria, vinculó los problemas de las divisiones formativas con una exigencia de resultados que desplaza el aprendizaje. “La venimos perdiendo la batalla; progresivamente nos fuimos enfermando de exitismo”, sostuvo.

Vasallo consideró que la presión de los padres responde a una distorsión cultural: buscar el triunfo rápido y aceptar que el resultado justifique los medios. Desde su perspectiva, esa manera de entender la competencia traslada a los chicos expectativas desmedidas y dificulta que puedan vivir el deporte como una experiencia de formación.

“Los padres tenemos que aprender a expectar y acompañar, no a protagonizar”, expresó. Con ese planteo, ubicó el papel de las familias en el apoyo a los jóvenes deportistas y cuestionó que los adultos asuman un protagonismo que les corresponde a quienes juegan.

El psicólogo explicó que una parte habitual de su trabajo consiste en enseñar a los chicos a perder. Según señaló, la derrota ofrece oportunidades de aprendizaje que pueden ser mayores que las de una victoria. Por eso, propuso trabajar sobre la aceptación de los resultados adversos como parte de la formación deportiva.

Para ilustrar esa exigencia social, recordó los cuestionamientos que recibió Lionel Messi antes de conseguir títulos con la Selección nacional. A su entender, ese trato refleja una intolerancia frente a la falta de triunfos que también se reproduce en el fútbol infantil.

Vasallo extendió su reclamo a las políticas públicas. Pidió que el Estado invierta en la base del deporte y cuestionó el financiamiento a clubes grandes que, según sostuvo, ya cuentan con otras vías para obtener recursos.

Entre sus propuestas, mencionó la creación de un observatorio del deporte y un sistema de subsidios para las instituciones que reduzcan sus niveles de violencia y mejoren la participación. El especialista planteó esas medidas como herramientas para acompañar un cambio en las divisiones formativas.