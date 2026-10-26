El senador Flávio Bolsonaro afirmó este lunes que la Justicia brasileña le prohibió salir del país y le ordenó entregar sus pasaportes, después de su derrota en el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El dirigente atribuyó la decisión al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes y aseguró que la acatará, aunque cuestionó sus fundamentos.

La existencia y el alcance de la resolución no contaban con confirmación oficial en el material disponible. El Tribunal Supremo y la Policía Federal no habían respondido de inmediato a las consultas sobre el caso. Bolsonaro tampoco precisó en cuál de las investigaciones judiciales que enfrenta se habría dispuesto la restricción.

Según relató el senador en un video publicado en sus redes sociales, agentes de la Policía Federal lo abordaron en la calle cuando salía de la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. Allí, sostuvo, le comunicaron que debía entregar sus documentos de viaje y que tenía prohibido abandonar Brasil.

Su padre cumple en Brasilia una condena de 27 años de prisión domiciliaria por el intento de golpe de Estado. Moraes fue el instructor del juicio contra el expresidente y tiene a su cargo investigaciones en las que aparece citado el senador.

Flávio Bolsonaro sostuvo que la medida fue adoptada el domingo por la noche, inmediatamente después de confirmarse el resultado electoral. Según su versión, el juez se basó en comentarios de su hermano menor, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos.

El senador señaló que Eduardo había sugerido en un podcast, la semana anterior, que debía abandonar Brasil si perdía la segunda vuelta. Negó haber expresado esa intención o haber planeado una salida del país tras los comicios. “Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?”, cuestionó en el video.

Bolsonaro es investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero vinculadas con la financiación de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre. El senador niega haber cometido irregularidades.

Lula ganó la segunda vuelta con el 51,79% de los votos, frente al 48,21% de Bolsonaro. El senador se negó a reconocer la derrota y anunció que pedirá la anulación de los comicios: sostiene que la extensión del horario de votación favoreció al mandatario.

Pese a ese cuestionamiento, anticipó que organizará la oposición al nuevo gobierno. También reiteró que entregará sus pasaportes y se defenderá de una medida que calificó como un intento de intimidarlo.

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