Fabián Cancelarich construyó una carrera que lo llevó a un Mundial y a ganar dos títulos con la Selección Argentina, aunque nunca disputó un partido oficial en la Mayor. Segundo arquero con más presencias en la historia de Ferro Carril Oeste, murió el 14 de mayo de 2024, a los 58 años, tras sufrir un paro cardíaco durante un entrenamiento del club, donde trabajaba como entrenador de arqueros.

Aquella mañana se descompensó mientras participaba de la práctica del plantel profesional. Fue trasladado de urgencia al Hospital Durand, donde falleció. Su muerte cerró una trayectoria estrechamente vinculada con Ferro, la institución en la que había debutado y a la que regresó después de retirarse para formar a otros arqueros.

Cancelarich llegó a Primera en 1986, durante la etapa de Carlos Timoteo Griguol. Acumuló 203 partidos en el arco del equipo de Caballito y quedó detrás de Roque Marrapodi, quien alcanzó las 307 presencias. Ese recorrido lo convirtió en un referente de la historia del club.

Su participación en los seleccionados nacionales comenzó antes de las convocatorias a la Mayor. Integró el equipo que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987 y también estuvo en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Carlos Bilardo lo eligió para el plantel que disputó el Mundial de Italia 1990 y terminó subcampeón tras perder la final ante Alemania. Al año siguiente, con Alfio Basile como entrenador, formó parte del equipo que conquistó la Copa América de Chile. En 1992 sumó la Copa Rey Fahd, antecedente de la Copa Confederaciones. En esos torneos fue suplente y no tuvo su debut oficial con la Selección mayor.

Su carrera también quedó ligada a un récord ajeno. El 28 de noviembre de 1999, durante su segundo ciclo en Ferro, fue el arquero en la derrota por 6-1 frente a Vélez en el estadio José Amalfitani. José Luis Chilavert convirtió tres penales aquella tarde y se transformó en el primer arquero en marcar un hat-trick, una actuación que ingresó al Libro Guinness de los Récords.

Además de sus etapas en Ferro, Cancelarich atajó en Belgrano de Córdoba, Newell’s, Millonarios de Colombia, Huracán, Talleres de Córdoba y Platense. Se retiró en 2004 en Central Córdoba de Rosario y luego trabajó en la formación de arqueros y como ayudante de campo.

Al despedirlo, Ferro destacó en un comunicado el vínculo que había mantenido con la institución: “Este Club fue su casa porque así él lo quiso”. Su regreso al cuerpo técnico había prolongado una relación que atravesó su vida como jugador, trabajador e hincha.