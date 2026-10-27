Brujas pretende retener a Nicolò Tresoldi en el mercado de pases de enero y mantenerlo, al menos, hasta el final de la temporada europea. El delantero de 22 años acumula 12 goles en 14 partidos y tiene contrato con el club belga hasta mediados de 2029.

La postura fue expresada por un directivo de la institución en una declaración al diario flamenco Het Nieuwsblad: “Nicolò no tiene precio, y tampoco lo tendrá”. El club considera al atacante una pieza clave de su proyecto, en medio de versiones que lo vinculan con equipos de las principales ligas europeas.

Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid y Milán aparecen entre los supuestos interesados. Sin embargo, esas menciones corresponden a rumores de mercado: la información disponible no permite confirmar negociaciones ni ofertas de esas instituciones. La decisión de Brujas apunta a sostener a su goleador durante la segunda parte de la temporada.

Tresoldi viene de convertir los tres goles de la victoria por 3-2 frente a Saint-Trond en la Jupiler Pro League. Ese resultado prolongó una racha de siete tantos en sus últimas cuatro presentaciones, el tramo más productivo de su incipiente carrera.

Su aporte también se refleja en los dos principales torneos que disputa el equipo. Lleva siete goles en la liga belga y cuatro en la Champions League, registros que lo ubican entre los máximos anotadores de ambas competencias. De los 12 tantos que acumula en la temporada, 11 corresponden a esos certámenes.

En el torneo continental, su actuación más destacada llegó el 13 de octubre: anotó un hat-trick ante Inter en San Siro y fue decisivo para el triunfo de Brujas por 4-3. Esa producción, sumada a su continuidad goleadora en Bélgica, explica la atención que concentra su presente.

Nacido en Cagliari y formado futbolísticamente en Alemania, Tresoldi ya representó al seleccionado alemán Sub 21. Su madre es argentina, un vínculo que le abriría la posibilidad de jugar para la Albiceleste. Desde el entorno del futbolista señalan que todavía no tomó una decisión sobre su futuro internacional.

La intención de retenerlo en enero no implica descartar una transferencia en junio del año siguiente, una vez terminada la temporada, si llega una propuesta que satisfaga las pretensiones del club. Como antecedente, circuló la versión de que Brujas habría rechazado una oferta de Roma por 35 millones de euros en el último mercado. Ese monto y el supuesto rechazo no están confirmados en el material disponible.