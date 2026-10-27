El dólar blue cotiza a $1.555 para la compra y $1.575 para la venta este martes 27 de octubre de 2026, mientras que el oficial se ubica en $1.510 y $1.560, respectivamente. Los valores informados a las 7 muestran una diferencia de $15 entre los precios de venta de ambas cotizaciones, equivalente a cerca del 0,96%.

En las operaciones bursátiles, el dólar bolsa registra un precio de $1.571,70 para la compra y $1.577,50 para la venta. Así, su cotización vendedora queda apenas $2,50 por encima de la del mercado paralelo y $17,50 sobre la del oficial.

El contado con liquidación, utilizado para transferir fondos al exterior mediante operaciones con títulos, se ubica en $1.679,70 para la compra y $1.682,50 para la venta. Entre las cotizaciones financieras relevadas, presenta un valor de venta $105 mayor que el dólar bolsa.

Por su parte, el dólar mayorista registra $1.532 para la compra y $1.541 para la venta. Esta última referencia queda $19 por debajo del precio de venta del oficial minorista y $34 por debajo del blue.

En el segmento de las criptomonedas, el dólar cripto se informa a $1.671,26 para la compra y $1.675,37 para la venta. Su precio vendedor se sitúa $7,13 por debajo del contado con liquidación y $100,37 por encima del paralelo.

El dólar tarjeta alcanza los $2.028 para la venta, el valor más alto entre las referencias publicadas. La cotización informada incorpora un recargo y supera en $468 al precio de venta del dólar oficial.

Estos datos corresponden al relevamiento de las 7 y no incluyen una comparación con el cierre anterior. Por eso, permiten observar las diferencias entre los distintos tipos de cambio, pero no establecer si hubo subas o bajas durante la jornada.