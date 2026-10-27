La provincia de Santa Fe alcanzó un nuevo récord en materia de donación de órganos al concretar 100 procesos de procuración durante los primeros diez meses de 2026. La cifra supera los registros anuales de 2019 y 2025, cuando se habían contabilizado 98 donaciones.

Los datos fueron difundidos por el Ministerio de Salud provincial, a través del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y Tejidos (Cudaio), que destacó el crecimiento de la actividad y su impacto en el sistema nacional de trasplantes.

Según el balance oficial, los órganos obtenidos en establecimientos sanitarios santafesinos permitieron que 272 personas de diferentes puntos del país accedieran a un trasplante durante este año.

El operativo que permitió alcanzar la marca histórica

El procedimiento número 100 se realizó en el Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria, donde los equipos médicos llevaron adelante una ablación multiorgánica.

Durante la intervención se procuraron ambos riñones y el hígado. Uno de los órganos fue destinado a una niña de 10 años que se encontraba en lista de espera.

El secretario de Tercer Nivel de Atención, César Pauloni, destacó que el operativo se desarrolló mientras el hospital avanzaba con una estrategia de cirugías intensivas destinada a optimizar el funcionamiento de los quirófanos públicos.

El funcionario vinculó estos resultados con el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y la coordinación entre los equipos profesionales.

Cómo funciona el sistema de procuración de órganos

La directora de Cudaio, Cecilia Andrada, explicó que el crecimiento de las donaciones responde principalmente a una mejora en los mecanismos de detección y notificación de posibles donantes.

Según detalló, solamente una proporción reducida de los fallecimientos reúne las condiciones médicas necesarias para concretar una donación de órganos.

Por ese motivo, resulta fundamental contar con equipos especializados que puedan intervenir rápidamente cuando se identifica un potencial donante.

Andrada también destacó la participación de establecimientos públicos y privados, que incorporaron protocolos de notificación para facilitar la intervención de los profesionales encargados de la procuración.

La funcionaria aclaró que el incremento de las donaciones no implica necesariamente un aumento de fallecimientos, sino una mayor capacidad del sistema para identificar y concretar procedimientos posibles.

Santa Fe y su posición en los indicadores internacionales

Uno de los datos destacados del informe es la tasa de donantes por millón de habitantes, utilizada internacionalmente para comparar el desempeño de los sistemas de procuración.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, Santa Fe alcanzó durante 2026 un indicador de al menos 27 donantes por millón de habitantes.

Esta cifra resulta comparable con las registradas por países que presentan elevados niveles de donación, aunque no constituye por sí sola una clasificación internacional definitiva.

España continúa siendo una referencia mundial, con tasas superiores a los 50 donantes por millón de habitantes.

Tres de cada veinte trasplantes utilizaron órganos santafesinos

En Argentina, durante 2026, se registraron 816 donaciones que permitieron concretar 1.795 trasplantes, según las cifras difundidas en el informe.

De ese total, 272 procedimientos se realizaron con órganos provenientes de donantes de Santa Fe, lo que representa aproximadamente el 15 % de los trasplantes nacionales.

El resultado refleja la participación de la provincia en el sistema argentino de procuración y trasplantes.

Con dos meses todavía por delante para finalizar 2026, Santa Fe ya superó su máximo registro anual. El balance definitivo permitirá establecer la magnitud del crecimiento y evaluar la continuidad de estos indicadores.