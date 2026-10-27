enovación de los representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura abrió un nuevo escenario de negociación y conflicto entre La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo. El próximo 18 de noviembre deberán asumir ocho legisladores, cuatro por el Senado y cuatro por la Cámara de Diputados, en un organismo que interviene en la selección y remoción de jueces nacionales y federales.

El principal punto de discusión se encuentra en la Cámara alta. Según informó la agencia Noticias Argentinas, la incorporación del senador riojano Fernando Rejal al bloque Justicialista modificó la relación de fuerzas y dejó al espacio conducido por José Mayans con 22 integrantes, frente a los 21 de LLA.

Con esa nueva composición, el peronismo buscaría reclamar dos de los cuatro lugares que corresponden al Senado. Sin embargo, desde el oficialismo cuestionan que una modificación reciente en la integración de los bloques pueda determinar un nuevo reparto.

El antecedente de 2022 y la posibilidad de una demanda

La discusión tiene un antecedente en 2022, cuando el Frente de Todos dividió su bancada del Senado en dos bloques. Aquella decisión generó una controversia por la representación de la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura.

El conflicto llegó a la Corte Suprema, que cuestionó la designación del senador Martín Doñate en el lugar reclamado por Luis Juez.

Ahora, sectores de La Libertad Avanza consideran que ese antecedente podría respaldar una presentación judicial si el peronismo obtiene una representación que el oficialismo considere contraria a las reglas de distribución.

Por su parte, el justicialismo fundamentaría su pretensión en la actual composición parlamentaria y en su condición de primera minoría.

La vicepresidenta Victoria Villarruel tendrá un papel institucional en el proceso de designación de los representantes del Senado, aunque cualquier controversia sobre su legalidad podría terminar nuevamente en los tribunales.

Los posibles candidatos para integrar el Consejo

Mientras continúan las negociaciones, comenzaron a circular los nombres de los legisladores que podrían ocupar las bancas.

En el peronismo aparecen Eduardo "Wado" de Pedro y Sergio Uñac. La Libertad Avanza, por su parte, analiza las postulaciones de Nadia Márquez y Belén Montes de Oca.

La Unión Cívica Radical también deberá resolver su representación, con Eduardo Vischi y Maximiliano Abad entre las alternativas mencionadas.

Diputados también deberá definir sus representantes

En la Cámara baja, LLA pretende obtener dos lugares y analiza la continuidad de Gonzalo Roca, además de una posible postulación del diputado santafesino Nicolás Mayoraz.

El peronismo busca mantener sus dos representantes, aunque la nueva distribución de fuerzas podría reducir su participación. Entre los nombres mencionados figuran Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.

En paralelo, Álvaro González procura conservar su lugar con el acompañamiento de sectores del PRO, la UCR y otros espacios parlamentarios.

Por qué importa la renovación

El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 miembros y es presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Entre sus funciones se encuentran la organización de concursos para cubrir cargos judiciales y la intervención en procedimientos disciplinarios.

La composición del organismo resulta relevante porque las decisiones requieren acuerdos entre representantes de distintos sectores.

La definición de noviembre permitirá conocer cómo quedará distribuida la representación legislativa y si las diferencias políticas derivarán en una nueva controversia judicial.