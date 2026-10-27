Una mujer debió ser trasladada al hospital de Villa Cañás durante la mañana de este martes 27 de octubre, luego de sufrir una caída en la vía pública. El episodio ocurrió sobre calle 65, casi en su intersección con calle 58, en barrio Chacarita, y motivó la intervención de los servicios de emergencia.

Según explicó Marcelo Carezani, subjefe de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, la mujer había descendido de un automóvil y se dirigía hacia la casa de un familiar cuando perdió la estabilidad al pisar un sector de césped ubicado sobre una vereda con pendiente.

La caída le provocó una lesión en uno de sus tobillos, con una posible fractura que deberá ser confirmada mediante la correspondiente evaluación médica.

Qué informaron los bomberos

En diálogo con la prensa en el lugar del hecho, Carezani brindó detalles sobre la intervención.

"Acudimos a un llamado de alerta rojo 2 y nos encontramos con una femenina que se resbaló en la vereda, en el pasto. Justo estaba en pendiente y aparentemente tuvo una fractura de tobillo", explicó.

El subjefe también confirmó que la mujer permanecía consciente al momento de la llegada de los equipos de emergencia.

"Estaba consciente, ella estaba muy bien. La inmovilizamos y la trasladó el 107 del hospital", señaló.

No hubo otros vehículos involucrados

Ante la consulta sobre las circunstancias del accidente, Carezani aclaró que no se trató de un siniestro de tránsito y que no hubo otros vehículos involucrados.

La mujer se había bajado de un automóvil y caminaba hacia una vivienda cuando resbaló sobre el césped. La inclinación del terreno habría dificultado que pudiera recuperar el equilibrio, lo que terminó provocando la caída.

De acuerdo con el testimonio del bombero, el accidente ocurrió sin intervención de otras personas.

Intervención de los servicios de emergencia

En el lugar trabajaron integrantes de Bomberos Voluntarios, personal sanitario del servicio de emergencias 107 y efectivos de la Policía.

Los bomberos realizaron las primeras tareas de asistencia e inmovilización para evitar movimientos que pudieran agravar la lesión. Posteriormente, la mujer fue trasladada en ambulancia al hospital local para recibir atención médica.

Hasta el momento de la entrevista no se habían informado complicaciones adicionales. La confirmación del tipo y gravedad de la lesión dependerá de los estudios realizados por los profesionales de salud.