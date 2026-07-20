Lautaro Martínez publicó su primer mensaje después de la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial. El delantero no ingresó durante el partido disputado en Nueva Jersey y reconoció que le hubiera gustado colaborar con el equipo dentro del campo de juego.

“Lo intentamos. Por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio. Siento tanto orgullo de ser argentino”, expresó el atacante a través de su cuenta de Instagram.

El futbolista también se refirió a su ausencia durante el encuentro decisivo. “Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno”, señaló.

En el mismo mensaje, agradeció el acompañamiento de los hinchas durante la competencia. “Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo, recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro, y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país”, agregó.

Martínez permaneció entre los suplentes por decisión del entrenador Lionel Scaloni, quien recurrió a otras variantes durante el partido. El cuerpo técnico debió reorganizar el equipo por diferentes problemas defensivos y por la expulsión de Enzo Fernández.

La ausencia del delantero generó comentarios entre los simpatizantes argentinos, especialmente después de su participación en la semifinal ante Inglaterra, donde convirtió uno de los goles decisivos para que la Selección avanzara a la definición.

Pese a no haber sumado minutos en la final, el delantero destacó el camino realizado por el plantel y remarcó el orgullo de haber alcanzado nuevamente el partido por el título mundial.