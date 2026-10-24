Santa Fe trasladó más del 70% de la hacienda en islas

El Gobierno de Santa Fe informó que ya fue trasladado más del 70% de la hacienda ubicada en zonas bajas e inundables de las islas del Paraná, ante la crecida del río y las previsiones vinculadas al fenómeno de El Niño. El operativo continúa para llevar a los animales restantes hacia terrenos más altos y seguros, con asistencia técnica, apoyo logístico y coordinación con los productores.

Según el relevamiento del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), al 19 de octubre permanecían en las islas de jurisdicción santafesina 181.798 bovinos y 8.908 equinos de trabajo. A comienzos de agosto se habían contabilizado más de 660.000 vacunos en riesgo, dentro de un total de más de 709.300 animales distribuidos en más de 6.100 unidades productivas costeras.

Desde agosto se concretaron 1.608 movimientos de vacunos evacuados, de acuerdo con los datos oficiales. El Ministerio de Desarrollo Productivo señaló que los departamentos Garay y San Javier concentran buena parte del repliegue hacia zonas continentales. La información provincial atribuye el aumento del caudal a las lluvias en las cuencas altas y a la apertura de compuertas de las represas de Yacyretá e Itaipú.

Para agilizar los traslados, la Provincia gestionó ante el Senasa excepciones normativas en el marco de la emergencia hídrica. Se autorizó el uso del Certificado Provisorio de Tránsito Animal y se flexibilizó la emisión de los Documentos de Tránsito Electrónico, con mantenimiento de los controles fiscales y sanitarios.

Las medidas permitieron habilitar destinos de pastaje o invernada de emergencia en Vera, General Obligado y San Justo, además de campos en Córdoba, Entre Ríos, Chaco y Santiago del Estero. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, destacaron la coordinación entre el Estado y los productores.

El operativo también requirió intervenciones para facilitar la salida de los animales. En San Javier, la Secretaría de Recursos Hídricos coordinó la apertura y el ensanche del albardón costero con la empresa encargada de las defensas urbanas. La intervención buscó habilitar un paso para los arreos sin obstaculizar las obras de contención. En Puerto Reconquista se optimizó el embarcadero para descargar la hacienda transportada en barcazas.

La Provincia coordinó con la Prefectura Naval el monitoreo de las travesías para que se realicen durante el día y con condiciones meteorológicas seguras. También dispuso el uso obligatorio de chalecos salvavidas para quienes participan en arreos y maniobras desde embarcaciones, y suspendió las tareas nocturnas.

Ante la presencia de animales en las banquinas, se reforzaron los patrullajes en la ruta provincial 1, en Garay y San Javier, y en la ruta nacional 11, entre Villa Ocampo y Las Toscas. Participan la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Vialidad Provincial y Protección Civil.

Mientras siguen los traslados, permanece activo el Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria, disponible en santafe.gob.ar/ropeca. La plataforma reúne ofertas validadas de pastaje temporal, forrajes y transporte terrestre o fluvial. Según el Gobierno provincial, los equipos técnicos mantendrán un monitoreo semanal hasta completar el resguardo de los animales.

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