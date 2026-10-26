Un episodio de violencia se habría registrado este domingo 25 de octubre en Venado Tuerto, luego de la jornada de elecciones vecinales desarrollada en distintos sectores de la ciudad. Según la información difundida inicialmente, el diputado provincial Leo Calaianov fue agredido físicamente en inmediaciones de la Escuela Islas Malvinas, ubicada en el barrio Ciudad Nueva.

El hecho habría ocurrido una vez finalizada la votación, cuando comenzaban a conocerse los resultados de los comicios barriales.

De acuerdo con los primeros datos, un hombre se acercó al legislador cuando salía del establecimiento educativo y le propinó un golpe en el rostro. Posteriormente, el agresor se habría retirado del lugar a bordo de una motocicleta.

La agresión ocurrió después de conocerse el resultado electoral

La información preliminar indica que, momentos antes del episodio, se había conocido el triunfo de una lista vecinal que contaba con el respaldo político de Calaianov.

El diputado, que además reside en el barrio Ciudad Nueva, se encontraba en las inmediaciones de la institución donde se había desarrollado parte de la jornada electoral.

Por el momento, no existen elementos confirmados que permitan establecer si la agresión estuvo directamente relacionada con el resultado de las elecciones o si respondió a algún conflicto previo.

Según la versión difundida, el legislador no respondió físicamente al ataque. También se indicó que intentó tranquilizar a las personas que se encontraban junto a él para evitar que la situación derivara en nuevos enfrentamientos.

El atacante estaría identificado

Uno de los datos que surgieron después del episodio señala que el presunto agresor ya habría sido identificado. Sin embargo, su identidad no fue difundida oficialmente y tampoco se conocen detalles sobre las circunstancias que originaron el enfrentamiento.

Esta información permanece como versión no confirmada hasta que exista una comunicación de las autoridades intervinientes.

De acuerdo con el relato inicial, personal policial llegó al lugar para recibir la denuncia correspondiente y comenzar las actuaciones vinculadas con lo sucedido.

Hasta el momento, no se dispone de información oficial sobre posibles medidas judiciales, imputaciones o actuaciones posteriores.

Un episodio ocurrido en el marco de las elecciones barriales

Las elecciones vecinales constituyen una instancia de participación ciudadana mediante la cual los vecinos eligen a sus representantes en las organizaciones barriales.

En este caso, el episodio se produjo después de la votación realizada en Ciudad Nueva, donde una de las listas participantes contaba, según la información recibida, con el acompañamiento del legislador provincial.

La agresión denunciada abrió interrogantes sobre las circunstancias del enfrentamiento y sobre las eventuales responsabilidades de la persona señalada.

Se espera que en las próximas horas puedan conocerse precisiones sobre la intervención policial, el estado del diputado y las medidas que eventualmente adopten las autoridades judiciales.