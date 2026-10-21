Un joven de 21 años permanecerá detenido durante 30 días en el marco de una investigación por dos hechos delictivos ocurridos en la agencia de viajes Kaiken, ubicada sobre avenida Alem al 100 de Venado Tuerto. La Justicia dispuso la prisión preventiva luego de que la Fiscalía lo acusara de participar en un intento de robo y de ingresar nuevamente al establecimiento días después.

La resolución fue adoptada por la jueza Paula Borrello, tras una audiencia en la que el fiscal Iván Raposo y la fiscal subrogante Larisa Barucca presentaron los elementos reunidos durante la investigación.

El acusado, identificado mediante las iniciales W. N. G., estuvo asistido por el defensor público Agustín Dutto y decidió no prestar declaración.

Dos hechos investigados en menos de una semana

El primer episodio ocurrió el 6 de octubre, alrededor de las 20.30. Según la investigación, dos personas intentaron ingresar al comercio a través de una ventana conectada con un patio interno.

Uno de los sospechosos habría permanecido en las inmediaciones mientras el otro manipulaba la abertura. Sin embargo, la activación de la alarma provocó que ambos se retiraran sin concretar el robo.

Las cámaras de seguridad registraron parte de la maniobra. Los investigadores analizaron características físicas y un tatuaje visible en la mano de uno de los sospechosos, aunque el informe técnico advirtió que la calidad de las imágenes no permitía una identificación concluyente.

El segundo ingreso y los elementos sustraídos

El 12 de octubre, cerca de las 21.45, se produjo un nuevo ingreso al establecimiento.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, una persona escaló un tapial, accedió al patio interno y desconectó componentes del sistema de seguridad. Posteriormente habría utilizado una amoladora para forzar una puerta.

El propietario denunció la sustracción de 24.000 dólares, un lingote de oro adquirido en Dubái y una notebook HP.

También se constataron daños en la caja fuerte, las cámaras, muebles, vidrios y otros elementos del local.

El hecho fue descubierto durante la mañana del 13 de octubre, cuando el responsable del comercio llegó al lugar y advirtió que la alarma no funcionaba.

Las cámaras y la detención

Las imágenes obtenidas de propiedades cercanas permitieron reconstruir movimientos de una persona que llegó caminando por avenida Alem, ingresó al predio y posteriormente se retiró con una mochila negra.

Sin embargo, tampoco en este segundo episodio los registros permitieron reconocer con precisión el rostro del individuo.

El sospechoso fue detenido el viernes 16 de octubre, alrededor de las 20.45, en la intersección de San Luis y Salvadores, durante un procedimiento del Comando Radioeléctrico.

La decisión judicial y lo que resta investigar

La Fiscalía atribuyó al joven los delitos de robo simple en grado de tentativa, como coautor, y robo calificado por escalamiento, como autor.

La jueza Borrello ordenó 30 días de prisión preventiva, una medida cautelar que no constituye una condena y que podrá revisarse a pedido de las partes.

Por otro lado, continúa la búsqueda de elementos que permitan identificar al segundo involucrado en el episodio del 6 de octubre.

La investigación permanece a cargo de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos. Hasta el momento, la información disponible no permite establecer si los bienes denunciados como sustraídos fueron recuperados.