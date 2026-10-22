La Fiscalía de Venado Tuerto solicitó una pena de nueve años de prisión de cumplimiento efectivo para cada uno de los dos hombres acusados de asaltar a un repartidor que realizaba entregas de mercadería para una empresa de Santa Isabel.

El pedido fue presentado por la fiscal adjunta Larissa Barucca durante una audiencia preliminar ante el juez Adrián Godoy. Los imputados, identificados mediante las iniciales A. J. B. y A. E. B., están acusados como coautores del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego.

La representante del Ministerio Público de la Acusación también solicitó que ambos sean sometidos a juicio oral y público, instancia en la que deberá determinarse su responsabilidad penal.

Cómo ocurrió el robo investigado

El episodio tuvo lugar el 1 de octubre de 2025, alrededor de las 11 de la mañana, sobre calle Eterovich, entre Cabral y Juan B. Justo, en Venado Tuerto.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el trabajador se encontraba realizando repartos cuando fue interceptado por dos personas que circulaban en una motocicleta blanca de 110 centímetros cúbicos.

La acusación sostiene que A. E. B. conducía el vehículo y habría encerrado al repartidor contra el camión. En ese momento, A. J. B. habría descendido de la motocicleta y apoyado un revólver sobre el pecho de la víctima para exigirle sus pertenencias.

De acuerdo con el relato incorporado a la investigación, el trabajador también recibió una amenaza de disparo si intentaba reaccionar.

Los autores del robo se llevaron una mochila que contenía aproximadamente un millón de pesos correspondientes a la recaudación y dos teléfonos celulares. Posteriormente escaparon en la motocicleta.

Las pruebas reunidas durante la investigación

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Conexos, encabezada por el fiscal Iván Raposo, con intervención de Barucca.

Uno de los elementos utilizados para reconstruir lo ocurrido fueron las grabaciones de cámaras de seguridad, que permitieron analizar los movimientos previos al asalto, su desarrollo y parte del recorrido de fuga.

El 3 de octubre de 2025 se concretaron allanamientos en los que se secuestraron prendas de vestir, cascos y otros objetos considerados relevantes para la causa.

En un domicilio atribuido a A. E. B., los investigadores encontraron una motocicleta Guerrero Trip blanca de 110 centímetros cúbicos, dinero en efectivo, municiones y un revólver.

Según la información fiscal, una pericia balística determinó que el arma estaba en condiciones de efectuar disparos y que sus características eran compatibles con la descripción aportada por la víctima.

Además, a A. E. B. se le atribuyó la tenencia no autorizada del revólver como un hecho independiente.

Qué puede ocurrir ahora

Durante la audiencia, Barucca fundamentó el pedido de nueve años de prisión en la gravedad del episodio, el riesgo al que habría sido expuesto el trabajador y las pruebas reunidas durante la investigación.

La fiscal aclaró que será durante el juicio, con pleno respeto por el derecho de defensa, cuando se determine la responsabilidad de los acusados.

Hasta el momento, la información difundida no incluye la posición de las defensas ni una fecha confirmada para el eventual debate oral.

El pedido de prisión constituye una pretensión de la Fiscalía y no una condena. La resolución definitiva dependerá del desarrollo del proceso judicial y de la valoración de las pruebas.