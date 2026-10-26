Alumnos de la Escuela Técnica plantaron árboles en el balneario de Villa Cañás

Estudiantes de sexto año Agro participaron de una jornada de reforestación en el Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”, en el marco de un proyecto educativo que vincula a la escuela con la comunidad.
Villa Cañás26/10/2026Felipe AguileraFelipe Aguilera

El Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”, uno de los espacios recreativos de Villa Cañás, fue escenario de una actividad de reforestación protagonizada por alumnos de sexto año de la modalidad Agro de la Escuela Técnica, acompañados por sus profesores.

Durante la jornada, los estudiantes realizaron la plantación de diferentes árboles en sectores del predio, como parte de una propuesta pedagógica orientada a trasladar los conocimientos adquiridos en el aula a una experiencia práctica vinculada con el cuidado ambiental.

Una actividad educativa con impacto comunitario

La iniciativa forma parte de un proyecto que busca fortalecer la relación entre la institución educativa y la comunidad mediante acciones concretas sobre el entorno.

En este caso, los alumnos participaron directamente de las tareas de plantación, contribuyendo a incorporar nuevos ejemplares arbóreos en un espacio público utilizado por vecinos y visitantes.

Además de su valor educativo, la forestación puede favorecer la generación de sombra, la mejora del paisaje y la conservación de los espacios verdes, aunque estos beneficios dependen de las especies elegidas y de su mantenimiento posterior.

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Reconocimiento municipal a estudiantes y docentes

Desde el municipio expresaron su agradecimiento a los alumnos y profesores que participaron de la actividad y destacaron el trabajo realizado en el balneario.

El reconocimiento estuvo dirigido tanto a los estudiantes como al equipo docente que acompañó la propuesta, en una experiencia que combina formación técnica, participación comunitaria y cuidado del ambiente.

Por otro lado, este tipo de iniciativas permite que los contenidos escolares se desarrollen fuera del establecimiento educativo, mediante intervenciones en espacios que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad.

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El cuidado de los espacios verdes

El Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz” constituye un lugar de encuentro y recreación para la comunidad de Villa Cañás. La incorporación de árboles representa una intervención destinada a mejorar sus condiciones ambientales y paisajísticas a lo largo del tiempo.

En el comunicado difundido no se especificó cuántos ejemplares fueron plantados, qué especies se utilizaron ni si está previsto un seguimiento para garantizar su crecimiento.

El mantenimiento posterior, especialmente durante las primeras etapas, será importante para que los árboles puedan desarrollarse y cumplir su función dentro del predio.

La actividad dejó como resultado una nueva intervención de forestación en el balneario y una experiencia de trabajo comunitario para los estudiantes que participaron del proyecto.

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