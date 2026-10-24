Seis estudiantes de Elortondo presentaron propuestas sobre transporte regional y detección temprana en el ámbito educativo durante su participación en Diputados por un Día, en la Legislatura de Santa Fe. Los jóvenes representaron a las escuelas Nº 287 “Jorge Newbery” y Nº 420 “Almirante Brown”.

La delegación participó por invitación de la diputada provincial Fernanda Castellani y estuvo acompañada por el presidente comunal de Elortondo, Angelo Yocco. Durante la jornada, los alumnos expusieron y defendieron sus iniciativas, debatieron e intercambiaron ideas con estudiantes de otras localidades.

Los representantes de la Escuela Nº 287 presentaron un pedido de comunicación denominado “Pueblos Conectados del Sur de Santa Fe”. La propuesta planteó la necesidad de mejorar el transporte y la conexión entre las localidades de la región.

Por su parte, los estudiantes de la Escuela Nº 420 impulsaron un proyecto de ley sobre la obligatoriedad del informe psicopedagógico institucional para la detección temprana en el ámbito educativo. Ambas iniciativas fueron presentadas como parte de la experiencia de participación estudiantil.

Diputados por un Día permite a los jóvenes conocer el funcionamiento de la Cámara de Diputados de Santa Fe y presentar propuestas relacionadas con las necesidades de sus localidades. En esta oportunidad, los alumnos de Elortondo pudieron compartir sus planteos con otros participantes y tomar parte del debate.

Yocco destacó el compromiso de los seis estudiantes y valoró la posibilidad de acompañarlos durante la presentación y defensa de sus ideas. También agradeció a Castellani por la invitación y por facilitar la participación de la delegación en el ámbito legislativo.

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