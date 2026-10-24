Julián Álvarez convirtió el gol del triunfo del Atlético de Madrid por 1-0 ante Deportivo La Coruña y pidió disculpas a los hinchas por sus declaraciones durante el Mundial de 2026. La victoria en el estadio Metropolitano, por la décima fecha de La Liga, dejó al equipo de Diego Simeone con 25 puntos, como escolta del Barcelona.

El delantero argentino fue titular y resolvió el encuentro a los tres minutos del segundo tiempo. Apareció en el área para conectar una asistencia de Álex Grimaldo desde la izquierda y marcar el único tanto de la jornada. Después recibió aplausos de una parte de la hinchada, tras semanas de cuestionamientos.

Al finalizar el partido, Álvarez abordó el conflicto con los simpatizantes. “Quería pedir disculpas a nuestra gente”, expresó en un mensaje difundido por la cuenta oficial del Atlético de Madrid. El atacante reconoció que sus palabras durante el Mundial habían sido una equivocación, tanto por las formas como por el momento elegido para pronunciarlas.

El malestar se había originado cuando manifestó su deseo de dejar el club para cumplir un sueño futbolístico. En ese contexto circularon versiones sobre una posible transferencia al Barcelona, aunque el pase no se concretó y el argentino continuó en el plantel rojiblanco. La situación derivó en silbidos y críticas en distintos encuentros.

La conquista frente al conjunto gallego también terminó con una extensa espera en el campeonato español: Álvarez no marcaba como local por La Liga desde el 1 de noviembre de 2025, cuando había convertido ante Sevilla. Así, volvió a festejar en el Metropolitano por ese torneo después de casi un año.

El delantero venía de anotar entre semana en el empate frente al Stuttgart por la Champions League. Ese gol había cortado una sequía de 174 días. Ante Deportivo La Coruña volvió a resultar decisivo y encadenó dos encuentros con tantos, en una etapa en la que busca recuperar continuidad goleadora.

Antes de este partido, su registro de la temporada era de ocho presentaciones, dos asistencias y un gol. Con la nueva conquista llegó a 51 tantos con la camiseta del Atlético de Madrid.

Para el equipo de Simeone, el resultado significó la octava victoria en diez fechas. Su campaña se completa con un empate y una derrota. Barcelona tiene por delante el clásico ante Real Madrid, mientras que el Atlético visitará al Levante el próximo sábado 31 de octubre, en la continuidad del campeonato español.

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