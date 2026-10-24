La primera Copa Santa Fe de futsal tiene definidos sus ocho participantes y se disputará el próximo fin de semana en la capital provincial. Jockey Club, Regatas Rosario, Atlético Timbuense, Atlético Sastre, Belgrano de Arequito, Unión Casildense, Semillero y Villa Dora buscarán el título inaugural tras superar las instancias de clasificación de sus respectivas ligas.

El torneo reunirá a representantes de las ligas Rosarina, Santafesina, Cañadense, Totorense y San Martín. Se jugará en dos zonas de cuatro equipos, con partidos de todos contra todos dentro de cada grupo. Los dos primeros avanzarán a semifinales, donde se cruzarán los ganadores de una zona con los segundos de la otra.

La fase de grupos tendrá como sedes al Invencible Santa Fe y al Gimnasio Roque Otrino de Colón. La integración de las zonas todavía está pendiente de confirmación oficial, por lo que los participantes deberán esperar para conocer de manera definitiva a sus primeros rivales.

Los dos clubes rosarinos obtuvieron sus lugares por la Tabla Anual 2025. Jockey terminó primero con 61 puntos, después de sumar 18 victorias, siete empates y cinco derrotas en 30 partidos. Regatas quedó segundo con 57 unidades, producto de 17 triunfos, seis igualdades y siete caídas.

La diferencia de gol resultó decisiva para el equipo de Arroyito: terminó con +35 y superó por 13 goles a Banco Nación, que había alcanzado el mismo puntaje. Regatas también se consagró campeón de 2025 al vencer a Jockey por 4 a 3, en una final que se resolvió cuando faltaban 50 segundos.

Atlético Timbuense consiguió su clasificación como campeón del primer torneo de futsal de la Liga Totorense, disputado durante la segunda mitad de 2025. En la final superó por penales a Atlético San Genaro, por 7 a 6, después de una serie que terminó 14 a 14 en el resultado global.

La Liga Cañadense tendrá a Belgrano de Arequito y Unión Casildense. Los campeones del Apertura y del Clausura 2025, respectivamente, se enfrentaron en un clasificatorio en el que Belgrano ganó 4 a 1. Unión consiguió luego su boleto mediante un repechaje: derrotó 5 a 0 a Juventud Unida de Cañada Rosquín en Armstrong.

Por la Liga Departamental San Martín participará Atlético Sastre, ganador de la eliminatoria de su asociación. En su recorrido venció a El Expreso de El Trébol, San Martín de Carlos Pellegrini y Atlético María Juana. En la final se impuso 6 a 4 ante Juventud Unida de Cañada Rosquín.

Los lugares de la Liga Santafesina quedaron para Semillero y Villa Dora. Semillero derrotó 4 a 0 a Deportivo Unión y aseguró la clasificación con un triunfo 7 a 5 sobre Unión de Santa Fe. Villa Dora, que venía de superar 4 a 3 a Colón de San Justo, selló su pase el viernes por la noche al ganarle 10 a 9 a Belgrano de Gobernador Crespo.

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