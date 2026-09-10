Alexis Mac Allister fue uno de los protagonistas del triunfo de Liverpool ante Atlético de Madrid por 2-1 en el debut de la Champions League, no solo por su participación en el marcador sino también por una situación particular que ocurrió durante el partido.

Luego del encuentro disputado en Anfield, el mediocampista argentino relató un momento que tuvo como protagonista a Julián Álvarez, delantero del conjunto español y compañero suyo en la Selección Argentina.

Durante el desarrollo del partido, Mac Allister recibió desde el banco de suplentes un papel con indicaciones tácticas. Según explicó el futbolista del Liverpool, la situación llamó la atención porque el mensaje quedó expuesto durante algunos segundos.

“Me sorprendió un poco que llegó el machete ahí. No sé, me lo puse en el pantalón, después se me cayó y me parece que lo agarró alguien”, contó Mac Allister en una entrevista con ESPN.

El episodio tuvo como protagonista a Julián Álvarez, quien se acercó para intentar observar qué información contenía el papel. Según relató el propio volante argentino, decidió esconderlo para evitar que su rival pudiera conocer las instrucciones del cuerpo técnico.

“Juli lo quiso mirar, lo escondí un poquito”, explicó entre risas Mac Allister.

Más allá de la anécdota, el mediocampista restó importancia al contenido del mensaje y consideró que las indicaciones tácticas forman parte habitual del juego. “Tampoco hay mucha ciencia. Está todo inventado en el fútbol”, señaló.

El partido terminó con victoria para Liverpool por 2-1 frente al Atlético de Madrid. El equipo inglés comenzó perdiendo, pero logró dar vuelta el marcador y sumar sus primeros puntos en la fase inicial del certamen continental.

Mac Allister, además, atraviesa un momento particular en el club inglés luego de haber revelado que la dirigencia le comunicó que no le ofrecería una renovación contractual. En ese contexto, el argentino respondió dentro de la cancha con una actuación importante.

Por otro lado, Julián Álvarez continúa siendo una de las principales referencias ofensivas del Atlético de Madrid y mantiene su protagonismo tanto en su club como en la Selección Argentina.

Liverpool volverá a presentarse en la Champions League ante LASK de Austria, mientras que Atlético de Madrid buscará recuperarse en sus próximos compromisos internacionales.