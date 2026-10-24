La selección argentina femenina sub-17 derrotó 5-1 a Marruecos y se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo. Con tres goles de Mercedes Diz y los tantos de Josefina Galarza y Julieta Aguilar, el equipo dirigido por Christian Meloni aseguró su continuidad en el torneo que marca su primera participación mundialista.

Argentina volverá a jugar el miércoles 28 de octubre frente al segundo clasificado del Grupo C. Antes de la definición de esa zona, Brasil ocupa el primer puesto, seguido por Noruega y Canadá, mientras que Ghana se ubica último con un punto. Los encuentros de este sábado, previstos para las 12, determinarán el rival de la Albiceleste.

La diferencia ante Marruecos quedó establecida durante el primer tiempo, que terminó con una ventaja argentina de 4-0. Diz fue la principal protagonista de esa etapa: abrió el marcador de cabeza, aprovechó un error defensivo para ampliar la cuenta y convirtió desde larga distancia antes del descanso.

El comienzo, sin embargo, tuvo una situación de riesgo para Argentina. En el primer minuto, Nessma Mouradi envió la pelota a la red después de un error en la salida albiceleste. La jugada fue revisada mediante el sistema de asistencia arbitral por video y el tanto quedó anulado por invasión del área chica en el saque de arco.

A los 13 minutos llegó la apertura del marcador. Violeta Álvarez lanzó un centro desde la izquierda y Diz conectó de cabeza para poner el 1-0. Argentina mantuvo la búsqueda del arco rival y generó nuevas oportunidades para extender la diferencia.

El segundo gol llegó a los 28 minutos. Diz presionó a la defensa marroquí, recuperó la pelota después de un choque entre una defensora y su arquera y definió con el arco vacío. Luego, Galarza encontró espacio para rematar desde lejos y colocó la pelota por encima de la guardameta adelantada. Diz aprovechó otra posición adelantada de la arquera para marcar el cuarto.

En el inicio del complemento, Marruecos descontó cuando un rechazo de Julia Vinhas rebotó en Mouradi y terminó dentro del arco argentino. El equipo marroquí buscó recuperar terreno, pero Aguilar convirtió con un remate y estableció el 5-1 definitivo.

La clasificación argentina se produjo en la décima edición del Mundial femenino sub-17. El torneo de 2025, ganado por Corea del Norte, abrió una etapa de disputa anual con sede en Marruecos hasta 2029. Para la Albiceleste, el próximo desafío será el primer cruce eliminatorio de su estreno en la competencia.