Simeone confirmó el regreso de Julián Álvarez al Atlético

Julián Álvarez volverá a integrar una convocatoria del Atlético de Madrid. Diego Simeone confirmó este viernes que el delantero argentino estará dentro de la delegación que viajará a Bilbao para enfrentar al Athletic Club, este sábado en San Mamés, por una nueva fecha de La Liga.

La confirmación llega después de varias semanas en las que el futuro del atacante estuvo atravesado por las negociaciones del mercado de pases. Barcelona mostró interés en incorporarlo y el propio futbolista había manifestado su intención de analizar una salida del conjunto madrileño. Sin embargo, Atlético mantuvo su postura y finalmente no hubo transferencia.

Ahora, con el mercado cerrado, Simeone pretende recuperar al delantero para la competencia. "Está entrenando muy bien, va a venir convocado, va a ser parte del grupo que viaje a Bilbao", confirmó el entrenador durante la conferencia de prensa previa al encuentro.

El argentino no había formado parte del último encuentro contra Sevilla. En los días anteriores atravesó un período de trabajo individual después de una ausencia que el club atribuyó a una indisposición. Con su futuro nuevamente definido, volvió a entrenarse junto al plantel y quedó disponible para Simeone.

Además, el entrenador se refirió a las consecuencias del frustrado cambio de club. Sin cuestionar directamente la decisión del delantero, señaló que el episodio puede convertirse en una instancia de aprendizaje y remarcó la necesidad de mirar hacia adelante.

"La vida está llena de oportunidades", expresó Simeone, quien sostuvo que Julián tiene por delante la posibilidad de resolver cuestiones internas para sentirse cómodo nuevamente dentro del equipo.

En este marco, uno de los desafíos será también recomponer su vínculo con parte de la hinchada. Durante el desarrollo del conflicto hubo silbidos hacia el delantero en el estadio, aunque esa reacción no puede trasladarse automáticamente al conjunto de los simpatizantes.

Por otro lado, Paulo Futre, histórico jugador del Atlético, también intervino públicamente con un mensaje dirigido al argentino. El portugués planteó que el camino para recuperar el reconocimiento de los hinchas deberá darse fundamentalmente dentro de la cancha.

Simeone, por su parte, evitó confirmar cuánto protagonismo tendrá Álvarez frente al Athletic. La principal certeza es que volverá a formar parte del grupo y quedará a disposición del cuerpo técnico.

El partido de San Mamés aparece así como el comienzo de una nueva etapa para el delantero en Madrid. Después de un mercado marcado por negociaciones, diferencias y una transferencia que finalmente no se concretó, el rendimiento deportivo volverá a ocupar el centro de la escena.