Sarmiento de Junín, próximo rival de Rosario Central, perdió 2-0 ante Gimnasia de La Plata en el inicio de la fecha 14 del Torneo Clausura. Ignacio Fernández y Franco Torres marcaron los goles del conjunto platense, que se impuso en el Bosque y dejó al Verde con una derrota antes de su cruce con el Canalla.

Fernández abrió el marcador durante el primer tiempo, en una acción desafortunada para el arquero visitante. Torres amplió la diferencia en el complemento y aseguró el triunfo de Gimnasia, que fue superior durante buena parte del encuentro.

El equipo local presionó en campo rival y generó oportunidades para aumentar la ventaja. Sarmiento intentó reaccionar en la segunda mitad, pero le faltó precisión para comprometer a Gimnasia y no logró descontar. Así, el conjunto de Junín llegará a su próximo compromiso ante Central después de un partido en el que no pudo convertir.

La apertura de la jornada también dejó una victoria de Platense, que superó 2-1 a Gimnasia de Mendoza en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. El Calamar sumó tres puntos fuera de casa, mientras que el equipo mendocino perdió la oportunidad de sumar ante su público.

Ambos encuentros se disputaron este viernes, en el tramo final de la fase regular del Clausura. Con pocas jornadas por jugar, la pelea por los lugares de clasificación a los octavos de final concentra la atención del torneo.

La fecha 14 continuará con el resto de los partidos, mientras los equipos buscan asegurar su participación en los playoffs o mantenerse en la disputa por avanzar de ronda.

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