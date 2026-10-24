Defensa y Justicia venció 2-1 a Talleres en Córdoba y aseguró su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026, cuando todavía quedan dos fechas por disputar en la fase regular. El visitante revirtió la desventaja en el estadio Mario Alberto Kempes con goles de Leandro Fernández y Juan Gutiérrez, después de que Agustín Álvarez Martínez abriera el marcador para el local.

La victoria dejó al conjunto de Florencio Varela provisoriamente en el segundo puesto de la Zona A, con 27 puntos. Con seis unidades por jugar, alcanzó una diferencia de ocho sobre el octavo de su grupo y selló su ingreso a la siguiente instancia. Además, quedó a dos puntos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

El desenlace llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, cuando Gutiérrez aprovechó una segunda jugada dentro del área y definió cruzado para establecer el resultado definitivo. Poco antes, Ezequiel Unsain había evitado el gol con una atajada ante un potente remate de Damián Domínguez, pero Defensa mantuvo el ataque y encontró el tanto decisivo.

Talleres había comenzado mejor y generó las primeras situaciones de peligro. A los siete minutos, Matías Galarza ensayó un remate de derecha que exigió una intervención del arquero visitante, Matías Borgogno. El equipo cordobés logró trasladar esa superioridad inicial al marcador a los 32 minutos, cuando Álvarez Martínez capturó un rebote en el área y convirtió el 1-0.

Después de la apertura, Defensa y Justicia consiguió mayor control de la pelota y empezó a acercarse al arco de Unsain. Su oportunidad más clara antes del descanso fue un cabezazo de Rodrigo Barbona que terminó en las manos del arquero. Talleres conservó así la ventaja al cierre de la primera mitad.

La igualdad llegó apenas iniciado el complemento. A los dos minutos, Fernández recibió cerca del borde del área y sacó un remate cruzado de zurda que superó a Unsain. Ese gol puso el encuentro 1-1 y dejó abierto un partido que se resolvió con la aparición de Gutiérrez sobre el final.

En la próxima fecha, Defensa y Justicia recibirá a Independiente en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, en Florencio Varela. El encuentro está previsto para el lunes 2 de noviembre. Talleres, por su parte, visitará a Deportivo Riestra el sábado 31 de octubre en el estadio Guillermo Laza, en el Bajo Flores.

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