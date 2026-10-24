Flamengo presentó una protesta formal ante la Conmebol por la supuesta inclusión indebida de Marcos Rojo en Estudiantes de La Plata durante la semifinal de la Copa Libertadores. El reclamo busca una sanción deportiva que le permita al equipo brasileño acceder a la final.

El defensor disputó el partido de vuelta amparado por una medida cautelar del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La controversia gira alrededor del alcance de esa autorización provisoria: Flamengo cuestiona su carácter temporal, mientras que Estudiantes sostiene que tenía validez suficiente para que el jugador participara del encuentro.

El conflicto comenzó cuando la Conmebol rechazó la inscripción de Rojo al considerar que su transferencia incumplía ciertos requisitos del reglamento de transferencias de la FIFA. Ante esa decisión, la dirigencia del club platense recurrió de urgencia al TAS y obtuvo la cautelar que habilitó al futbolista de manera provisional.

La presentación de Flamengo toma como referencia un antecedente de la Copa Libertadores de 2018. En aquella edición, Independiente reclamó por la participación de Carlos Sánchez en Santos, debido a una sanción disciplinaria que el jugador tenía pendiente. El tribunal de la Conmebol aceptó entonces el planteo y sancionó al conjunto brasileño con una derrota por 3 a 0.

Existe, sin embargo, una diferencia entre ambos casos: Rojo no registraba suspensiones previas. El cuestionamiento sobre su participación está vinculado con la inscripción de su pase y con la habilitación cautelar obtenida por Estudiantes, mientras que el antecedente de Sánchez correspondía a una pena disciplinaria pendiente.

Desde el departamento legal de Estudiantes sostienen que el aval del TAS tiene fuerza jurídica suficiente para descartar una sanción o una modificación del resultado de la serie. Esa es la postura con la que el club enfrenta el reclamo brasileño. La presentación de Flamengo, por sí misma, no constituye una resolución que determine que la inclusión del defensor fue indebida.